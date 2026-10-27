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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصناعة: التجارة البينية الأفريقية سجلت 214 مليار دولار بمساهمة مصرية بلغت 9.3 مليار دولار

وزير الصناعة
وزير الصناعة
البهى عمرو

كشفت إكسترا نيوز أن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قال خلال كلمته في المؤتمر المنظم من غرفة التجارة الأمريكية في مصر والبنك الأفريقي (أفريكسيم بنك)، إن التطورات الجيوسياسية العالمية تفتح لأفريقيا فرصاً لتعزيز القدرات الصناعية وتوسيع التجارة الإقليمية وجذب الاستثمارات.


وأضاف أن نهج وزارة الصناعة يرتكز على تعزيز القدرات الصناعية ودراسة إقامة مشروعات مصرية في دول أفريقية.
 
وأوضح أن استراتيجية الوزارة حددت 7 صناعات مستهدفة للاندماج عالمياً بصلتها الصناعات الغذائية والدوائية.


وأشار إلى أن التجارة البينية الأفريقية سجلت 214 مليار دولار بمساهمة مصرية بلغت 9.3 مليار دولار (4.4%).


وتابع أن الوزارة تعمل على تعميق التصنيع الدوائي بمجالات المكونات الفعالة وأدوية الأورام والأنسولين.


وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية تستلزم التحول من تصدير المواد الخام إلى بناء سلاسل قيمة إقليمية.


واشار إلى أن قطاعا الصناعات الزراعية والادوية يوفران فرصاً واعدة وأهمية استراتيجية للتحول الاقتصادي القاري.
 

وزارة الصناعة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة الصناعة

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