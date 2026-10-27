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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ياسر جلال يقترح أمام الشيوخ: القادرون يدفعون من 1% إلى 5% لحماية محدودي الدخل

ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ
ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

ناشد النائب الفنان ياسر جلال، جميع القادرين من الفنانين والرياضيين والإعلاميين ورجال الأعمال والمستثمرين، القيام بدور حقيقي في مساندة المجتمع، وتعزيز ثقافة التكافل المجتمعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل، ومساندة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد ياسر جلال أهمية زيادة الالتزام الضريبي من خلال آلية قانونية واضحة وعادلة، مقترحًا أن تتراوح المساهمة الإضافية بين 1% و5%، وفقًا لإطار قانوني يطبق بعدالة على كبار الممولين، مشددًا على ضرورة ألا يتحمل المواطن محدود الدخل وحده أعباء مواجهة التحديات، وأن يشارك القادرون في تحمل المسؤولية المجتمعية، حفاظًا على كرامة المواطنين، وعبور المرحلة الصعبة بالتكاتف والتعاون بين الجميع.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد

ياسر جلال الفنانين المستثمرين محدودي الدخل مجلس الشيوخ

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