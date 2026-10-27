ياسر جلال يقترح أمام الشيوخ: القادرون يدفعون من 1% إلى 5% لحماية محدودي الدخل

ناشد النائب الفنان ياسر جلال، جميع القادرين من الفنانين والرياضيين والإعلاميين ورجال الأعمال والمستثمرين، القيام بدور حقيقي في مساندة المجتمع، وتعزيز ثقافة التكافل المجتمعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل، ومساندة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد ياسر جلال أهمية زيادة الالتزام الضريبي من خلال آلية قانونية واضحة وعادلة، مقترحًا أن تتراوح المساهمة الإضافية بين 1% و5%، وفقًا لإطار قانوني يطبق بعدالة على كبار الممولين، مشددًا على ضرورة ألا يتحمل المواطن محدود الدخل وحده أعباء مواجهة التحديات، وأن يشارك القادرون في تحمل المسؤولية المجتمعية، حفاظًا على كرامة المواطنين، وعبور المرحلة الصعبة بالتكاتف والتعاون بين الجميع.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد