محمود مسلم لوزير التموين: الرهان على ضمير التجار فشل.. وجاء وقت آليات الرقابة

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إنه أمام قضية خطيرة تتعلق باستقرار الدولة المصرية، وهي ارتفاع الأسعار، وأضاف مسلم، خلال كلمته في جلسة مجلس الشيوخ: «إحنا بنتحدث عن قضية تخص استقرار الدولة المصرية، وهي ارتفاع الأسعار، وبالتالي الأمر خطير جدًا».



وأشار إلى أن هناك نقطتين تتعلقان بوزير التموين، موضحًا أن النقطة الأولى تخص الإتاحة، قائلًا: «محدش يقدر يتكلم على الجهد اللي بذله الرئيس السيسي طوال 12 سنة في فكرة الإتاحة وفكرة توفير مخازن وغيرها».

وأضاف أن هناك جهودًا تبذلها وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر في الاستيراد وتوفير السلع والموردين، إلى جانب توفير منافذ للمنافسة، لكنه شدد على أن القضية الرئيسية من وجهة نظره تتمثل في ضبط الأسواق أو التأثير فيها.. وقال مسلم: «يا معالي الريس، إحنا قدامنا تجربة حية الأيام اللي فاتت دي، الدولار زاد، الناس ما جابتش خامات من بره لسه ولا صنعت حاجة جديدة، والأسعار كلها مرتفعة في كل الدنيا وفي مصر، حتى في الحاجات المحلية اللي هي أصلًا ما فيهاش استيراد».

محمود مسلم



وأوضح أن ذلك يدل على أن الأسواق أو التجار لا يجدون من يواجههم سوى من خلال إتاحة بعض المنافذ وبعض السلع الضرورية، مؤكدًا أن هناك مشكلة كبيرة تحتاج إلى آليات جديدة.. وأضاف: «إحنا ممكن نتكلم على قاعدة بيانات، وعلى مؤشر للأسعار، وعلى حساب ثمن التكلفة ونشرها، وعلى فضح الانتهازيين بشكل كبير»، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تقوم بها وزارة التموين وحماية المستهلك وجهاز منع الاحتكار.

محمود مسلم



وتطرق مسلم إلى تصريحات وزير التموين، قائلًا: «النقطة اللي بعد كده، رجائي للوزير، أنا قريت له تصريح امبارح يتحدث فيه: للتجار الشرفاء أناشدكم عدم رفع الأسعار».. ووجه حديثه إلى الوزير قائلًا: «أرجوك يا معالي الوزير، لقد زهقنا من الرهان على الضمير والشرف مع التجار. أرجوك محتاجين آليات قوية حتى في ظل الاقتصاد الحر، الناس تدفع الثمن من ارتفاع الأسعار»..وأكد مسلم أن الرهان على الضمير لم يعد مجديًا، قائلًا: «أما فكرة الرهان على الضمير، لقد فشلت فشلًا كبيرًا».