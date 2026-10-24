محمود مسلم: المنطقة على فوهة بركان والصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني مرشح للمزيد من التصعيد

أكد الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي، عضو مجلس الشيوخ، أن المنطقة تواجه مخاطر متزايدة بسبب التحركات الإيرانية والإسرائيلية، وأنها أصبحت على فوهة بركان، خاصة منذ حرب غزة وتصاعد التوترات المرتبطة بإيران، خاصة بعد الانتخابات الأمريكية مؤكدا أن الاستراتيجية المصرية تقوم على السلام.

وتوقع مسلم، خلال استضافته ببرنامج ستوديو القاهرة، المذاع على قناة «RT» الروسية الناطقة بالعربية مع الإعلامية منى سلمان، أن يشهد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران مزيدا من التوتر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تطورات المشهد قد تتأثر بنتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي.

وانتقد مسلم المواقف المتغيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إنه «يقول الشيء وعكسه»، في إشارة إلى ما وصفه بالتناقض في تصريحاته ومواقفه.

وأكد أن المنطقة تواجه تحديات متشابكة، في ظل التوترات الإقليمية والصراع على النفوذ، وهو ما يفرض على الدول المعنية حماية مصالحها وأمنها القومي.