مسلم: مصر تدفع ثمن عدم الاستقرار في المنطقة.. وتتمسك بالسلام مع الاستعداد للحرب

أكد الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي، وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تتبنى خيار السلام حتى مع أصعب الخصوم، مستشهدا بعلاقات السلام مع إسرائيل.

واعتبر أن ذلك يعكس ثبات الاستراتيجية المصرية القائمة على تجنب الحرب، دون التفريط في حماية الحدود والمصالح الوطنية.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج ستوديو القاهرة، المذاع على قناة «RT» الروسية الناطقة بالعربية مع الإعلامية منى سلمان، أن مصر تتضرر كثيرا من الاضطرابات المحيطة بها، وتدفع ثمنا لعدم الاستقرار في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه، تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والاستعداد لمختلف الاحتمالات.

وشدد مسلم على أن مصر لن تختار الدخول في حرب، لكنها ستخوضها إذا فُرضت عليها، دفاعا عن حدودها ومصالحها، وهو ما يفسر استمرار تطوير قدرات القوات المسلحة.