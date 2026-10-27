رسميًا.. iPad mini الجديد يتألق بشاشة OLED ومعالج خارق

في خطوة تعزز صدارتها لسوق الأجهزة اللوحية الفائقة، كشفت شركة أبل رسمياً عن الجيل الجديد من جهازها الشهير iPad mini، والذي جاء بمواصفات تقنية استثنائية تضعه في فئة منفصلة تماماً، مبرزاً قفزة نوعية في الأداء وتكنولوجيا العرض والصوتيات.

أبرز ما يميز الحاسوب اللوحي الجديد هو الانتقال التاريخي إلى شاشات OLED، مما يمنح المستخدمين تجربة بصرية مذهلة تتميز بنسب تباين غير محدودة، وألوان سوداء عميقة، وسطوع فائق يرفع من جودة استهلاك المحتوى الإبداعي والألعاب إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزاً القيود السابقة لشاشات الكريستال السائل.

مهام الذكاء الاصطناعي

ولم تقف طموحات أبل عند حدود العرض؛ بل زودت العملاق الصغير بمعالج A20 Pro المصمم بمعمارية رائدة. يقدم هذا المعالج طفرة في معالجة البيانات والرسوميات، مدعوماً بمحرك عصبي فائق السرعة مهيأ بالكامل للتعامل مع أعقد مهام الذكاء الاصطناعي والتصميم الهندسي، مما يجعل الجهاز محطة عمل متكاملة رغم صغر حجمه.

وفي مفاجأة هندسية غير متوقعة، أعادت أبل ابتكار التجربة السمعية عبر دمج سماعات متطورة تعتمد تقنية صوتية مبتكرة. وتعتمد هذه التكنولوجيا على توزيع ذكي للأمواج الصوتية بالاعتماد على شكل الهيكل الخارجي، لتوليد صوت محيطي ثلاثي الأبعاد وعميق دون الحاجة لتكبير حجم الجهاز، مما يوفر تجربة سينمائية غامرة للمستخدم أينما وجد.

يأتي الـ iPad mini الجديد بتصميم عصري يحافظ على خفة وزنه وأناقته المعهودة مع حواف أنحف، ليمثل المزيج المثالي بين قوة الأداء المطلق وسهولة التنقل الفائق، ويبدأ طرحه في الأسواق العالمية بدءاً من الأسبوع المقبل.