حقيقة أم خرافة.. هل يؤدي شحن الهاتف طوال الليل إلى إتلاف البطارية؟

على عكس المخاوف الشائعة، لن ينفجر هاتفك أو يتلف فوراً إذا تركته على الشاحن أثناء نومك؛ فتعد الأجهزة الحديثة ذكية بما يكفي لقطع تدفق الطاقة تلقائياً عند وصول الشحن إلى 100%. ورغم أمان هذه العملية، إلا أن إبقاء الهاتف متصلاً بالكهرباء لساعات طويلة يضعه تحت إجهاد مستمر، مما يعجّل بتدهور عمر البطارية الافتراضي على المدى الطويل.

إليك تفاصيل ما يحدث لبطارية هاتفك عند تركه شاحناً أثناء النوم:

الشحن التدريجي المستمر (Trickle Charging)

عندما تصل البطارية إلى 100%، يتوقف الشحن. لكن بمجرد أن يفقد الهاتف 1% من طاقته بفعل التحديثات في الخلفية، يبدأ الشاحن بالعمل مجدداً لرفعها إلى 100%. هذه الدورة المتكررة تضع البطارية تحت جهد كهربائي عالي ومستمر، مما يعجل من استهلاك دورة حياتها.

معضلة الحرارة

العدو الأول لبطاريات الليثيوم هو الحرارة. بقاء الهاتف متصلاً بمصدر الكهرباء طوال الليل يولد حرارة زائدة، تزداد خطورتها إذا كان الهاتف موضوعاً تحت الوسادة أو داخل غطاء حماية (جراب) ثقيل يمنع تبديد السخونة، مما يؤدي لتلف الخلايا الداخلية وتراجع كفاءتها.

كيف تحميك التكنولوجيا الحديثة؟

طورت الشركات ميزات ذكية لحل هذه المشكلة:

الشحن المحسن : تقنية يتعلم فيها الهاتف نمط نومك، فيشحن البطارية سريعا حتى 80%، ثم يتوقف مؤقتاً، ويكمل الـ 20% المتبقية قبيل استيقاظك مباشرة.

: تقنية يتعلم فيها الهاتف نمط نومك، فيشحن البطارية سريعا حتى 80%، ثم يتوقف مؤقتاً، ويكمل الـ 20% المتبقية قبيل استيقاظك مباشرة. تحديد الحد الأقصى: تتيح بعض الأنظمة خيار إيقاف الشحن تماماً عند 80% أو 85% للحفاظ على استقرار البطارية.

نصائح عملية لإطالة عمر البطارية: