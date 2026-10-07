مفاجآت مايكروسوفت في 7 أكتوبر.. أجهزة سيرفس خارقة ونسخة ويندوز تفكر بدلاً منك

حددت شركة "مايكروسوفت" يوم 7 أكتوبر الجاري موعدًا لعقد مؤتمرها التقني الاستثنائي، لتكشف للعالم عن أجهزة كمبيوتر جبارة وتحديثات غير مسبوقة لنظام تشغيل "ويندوز".

أجهزة لابتوب بمواصفات جبارة

وبحسب تقرير نشره موقع "ويندوز سنترال" التقني، ستزيح الشركة الأمريكية الستار عن جيل جديد كليًا من حواسيبها المحمولة الرائدة.

وتشمل القائمة جهاز "سيرفس لابتوب ألترا" (Surface Laptop Ultra)، وهو كمبيوتر مصمم لتقديم أداء فائق السرعة يفوق الإصدارات السابقة بمراحل.

إلى جانب ذلك، سيظهر جهاز جديد يحمل اسم "آر تي إكس سبارك" (RTX Spark).

وتشير هذه التسمية إلى الاعتماد على كروت شاشة قوية جدًا لتشغيل الرسوميات.

وهذه الأجهزة موجهة خصيصًا للمستخدمين الذين يحتاجون لأجهزة تتحمل برامج التصميم الهندسي الثقيلة والألعاب الحديثة دون أي تقطيع أو بطء مفاجئ.

نظام تشغيل يفهم طلباتك وينفذها

والمفاجأة الأهم التي يترقبها الخبراء هي الإعلان عن دمج تقنية "الوكيل الذكي" (Agentic OS) داخل نظام التشغيل.

وببساطة شديدة، يعني هذا التطور أن نظام ويندوز 11 لن يكتفي بانتظار أوامرك اليدوية لفتح البرامج، بل سيتحول إلى مساعد شخصي نشط يفهم ما تريده وينفذه بالكامل نيابة عنك.

فيمكنك مثلاً أن تطلب منه البحث عن معلومات محددة وتلخيصها ووضعها في ملف عمل، ليقوم هو بتنفيذ كل هذه الخطوات المتتالية بمفرده في الخلفية، مما يمنحك وقتًا أطول لإنجاز مهام أخرى.

خطوة لتغيير شكل التكنولوجيا

وتعتبر هذه التحديثات المنتظرة بمثابة نقلة نوعية تغير شكل تعاملنا مع الكمبيوتر كما نعرفه اليوم.

فدمج هذا المستوى من الذكاء الاصطناعي المستقل داخل أجهزة "سيرفس" الجديدة، سيجعل التكنولوجيا أكثر راحة وسهولة للمستخدم العادي.

وتتجه أنظار الملايين نحو حدث السابع من أكتوبر المرتقب، لمعرفة موعد طرح هذه الأجهزة المتطورة في الأسواق وأسعارها الرسمية، وكيف ستساهم في توفير ساعات طويلة من الجهد اليومي.