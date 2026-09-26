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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مستقبل واعد للألعاب.. رئيس مايكروسوفت يكشف خطته الكبرى لمستقبل منصة Xbox

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية ساتيا ناديلا، تمسك شركته بتطوير قطاع ألعاب الفيديو التابع لمنصة "إكس بوكس" (Xbox)، مشدداً على امتلاك الشركة محفظة عناوين وحقوق ملكية فكرية "استثنائية"، بالتزامن مع تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة تستهدف إعادة القطاع إلى مسار النمو المالي بحلول العام المالي المقبل.

تصريحات ناديلا حول قوة محفظة الألعاب

أفاد تقرير نشره موقع Pure Xbox المتخصص نقلاً عن مقابلة لناديلا عبر بودكاست "سورسز" (Sources Podcast) على هامش فعالية خاصة ببرمجيات "كوبايلوت" في مدينة سياتل، بأنه يشعر بارتياح كبير تجاه استوديوهات الألعاب ومحفظة العناوين التي تمتلكها الشركة حالياً. 

وأوضح ناديلا ، أن قدرة فرق العمل على استغلال هذه الملكيات الفكرية لإنتاج ألعاب متميزة في المستقبل تمنحه ثقة تامة، مشيداً بالجهود الإدارية وإجراءات تبسيط العمليات التي تقودها الرئيسة التنفيذية لقطاع إكس بوكس آشا شارما لرفع كفاءة الأداء التشغيلي.

بناء نموذج تجاري مستدام

وأوضح ناديلا، خلال المقابلة أن التحدي الأساسي لعلامة إكس بوكس يتمثل في ابتكار نموذج عمل تجاري مستدام يتيح إيصال الألعاب إلى قاعدة أوسع من الجماهير حول العالم.

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي الثابت للشركة لم يتغير، وهو أن تصبح مايكروسوفت ناشراً كبيراً للألعاب ومزوداً رئيسياً لمنصات اللعب عبر أجهزة الحاسوب الشخصي (PC) ومنصات إكس بوكس المنزلية معاً، لضمان استمرارية الأعمال بالتوازي مع الاستثمارات الضخمة التي ضختها الشركة في هذا القطاع على مدار السنوات الماضية.

خطة استعادة النمو المالي 

بيّن رئيس مايكروسوفت أن الإدارة الحالية لإكس بوكس بقيادة آشا شارما تتبع خطة عمل واضحة ومعلنة تستهدف استعادة النمو في الإيرادات والأنشطة خلال العام المالي القادم، مع التركيز التام على تقديم أداء فائق في إنتاج عناوين جديدة عالية الجودة. 

وتأتي هذه التصريحات تماشياً مع ما ذكره ناديلا في تصريحات سابقة خلال شهر يونيو الماضي، حين شدد على ضرورة تحويل استثمارات الشركة الهائلة في صناعة الألعاب إلى منظومة ربحية مستقرة قادرة على التوسع الذاتي ومواجهة تقلبات السوق.

تبديد المخاوف بشأن التخلي

وأشار التقرير ، إلى أن تأكيدات ناديلا تأتي في توقيت حساس لتبديد المخاوف التي تداولتها بعض الأوساط في مجتمع اللاعبين خلال الفترات الأخيرة، والتي زعمت احتمالية تخلي مايكروسوفت عن إنتاج وتطوير منصات الأجهزة (Hardware) والتحول بالكامل إلى مجرد شركة ناشرة للألعاب على منصات المنافسين. 

وجاء التشديد الصريح من أعلى هرم القيادة في الشركة على التمسك بدور "مزود المنصات" ليؤكد استمرار دعم وتطوير بيئة إكس بوكس الشاملة للأجهزة المنزلية وأجهزة الحاسوب على حد سواء.

مايكروسوفت Xbox إكس بوكس ألعاب الفيديو Sources Podcast

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