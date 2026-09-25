مايكروسوفت تسقط علامة Copilot+ التجارية من أحدث أجهزة سيرفس لابتوب وبرو

استبعدت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية العلامة التجارية المعتادة "Copilot+" من حملات إطلاق أحدث أجهزة "سيرفس لابتوب" و"سيرفس برو" المزودة بمعالجات "سنابدراجون"، مقتصرة فقط على الإشارة إلى تضمين المساعد الذكي نفسه داخل الأنظمة، في خطوة وصفتها الشركة بأنها تغيير تسويقي متعمد يعكس نضج معايير عتاد الذكاء الاصطناعي في السوق.

تأكيد رسمي من قيادات سيرفس

أكد بريت أوستروم، نائب رئيس قطاع أجهزة "سيرفس" بشركة مايكروسوفت، في مقابلة أجراها مع موقع "ويندوز سنترال" ونقل تفاصيلها موقع TechPowerUp، أن التراجع عن استخدام الاسم التجاري يمثل قراراً مقصوداً ومخططاً له من جانب الشركة.

وأوضح أوستروم في تصريحاته الصحفية: «كان الهدف من أجهزة Copilot+ هو القدرة على تقديم التجارب؛ لذا كان الأمر يهدف إلى تحديد فئة معينة من الأجهزة بمستوى ومقياس محددين، مثل وحدة معالجة عصبية NPU بقدرة 45 تريليون عملية في الثانية (TOPS)... ومن هذا المنطلق، فإن الأمر يتعلق أكثر بتقديم نفس التجارب، ربما دون استخدام مصطلح [Copilot+] الآن».

مرحلة انتقالية ارتبطت ببدء معالجة الذكاء الاصطناعي

أوضح التقرير الصحفي أن علامة "Copilot+" التجارية يمكن النظر إليها بأثر رجعي بوصفها مرحلة انتقالية فرضتها بدايات تشغيل تقنيات معالجة الذكاء الاصطناعي محلياً على الحواسيب، في وقت كانت تطرح فيه الشركات المصنعة أجهزة متقاربة في الشكل، بعضها مزود بوحدات المعالجة العصبية المطلوبة لتشغيل خصائص مايكروسوفت وبعضها الآخر يفتقر إلى تلك العتاد.

وكانت مايكروسوفت قد دشنت هذه العلامة رسمياً في عام 2024، معلنة عنها آنذاك باعتبارها «فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز ومصممة للذكاء الاصطناعي».

تحول الاعتماد من الأسماء التجارية

أشار التقرير إلى أن انتشار وحدات المعالجة العصبية (NPU) المتوافقة مع الحد الأدنى لمتطلبات تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الأجهزة الحديثة، جعل من وجود هذه المكونات أمراً واسع النطاق وشائعاً في الحواسيب الشخصية المعروضة للمستهلكين.

وأكد التقرير أن هذا التغيير في التسمية سيفرض على المشترين تدقيق جداول المواصفات الفنية والخصائص التقنية المدونة في أوراق الأجهزة بدلاً من الاعتماد على الشعارات والملصقات التسويقية الخارجية، وذلك للتأكد من قدرة الحواسيب المحمولة على تشغيل وظائف وخصائص "Copilot+" بكفاءة.

امتداد غياب العلامة التجارية

بيّن التقرير أن التحول عن استخدام علامة "Copilot+" التجارية لم يعد مقتصراً على أجهزة "سيرفس" التابعة لشركة مايكروسوفت وحدها، بل شمل أيضاً شركاء العتاد الآخرين في الصناعة.

ولفت التقرير في هذا السياق إلى أن أحدث أجهزة "RTX Spark" التابعة لشركة "إنفيديا" (NVIDIA) تستوفي بالكامل متطلبات وحدات NPU لتشغيل تلك الأنظمة، ورغم ذلك غابت علامة "Copilot+" التجارية تماماً وبشكل لافت عن حملات إطلاق هذه الأجهزة الجديدة في الأسواق العالمية.