قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر واليونان وقبرص تعزز التعاون الثلاثي لدعم أمن واستقرار شرق المتوسط
خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام
بوتين: هجمات أوكرانيا على موسكو حالت دون استئناف المفاوضات بعد الانتخابات
تتسول مع جارتها.. العثور على طفلة بعد تغيبها عن منزلها بالإسكندرية
القبض على لص سرق حقيبة ممرضة من داخل عيادة بالفيوم
اليونيسف: سوء التغذية أخطر ما يواجه أطفال اليمن في ظل تصاعد المعارك
اليونيسف: تشغيل 25 عيادة متنقلة لمساعدة الأطفال النازحين في اليمن
حسام موافي يوضح أسباب «المياه على الرئة».. ويحذر من حالة أكثر خطورة
هآرتس تكشف «كارثة» داخل الجيش الإسرائيلي.. استدعاء جنود مصابين نفسيا للخدمة وتهديد بعضهم بالاعتقال
واشنطن: لا يمكن لإيران فرض شروطها وهي لا تملك السيطرة على مضيق هرمز
أول رد من الطبيبة ضحية "الرؤية" بالغربية: شقيقات طليقي وأمه ضربوني وسحلوني
وزير الخارجية لـ CGTN: حل القضية الفلسطينية أساس السلام.. والحرب الإيرانية تهدد أمن المنطقة والملاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تسقط علامة Copilot+ التجارية من أحدث أجهزة سيرفس لابتوب وبرو

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

استبعدت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية العلامة التجارية المعتادة "Copilot+" من حملات إطلاق أحدث أجهزة "سيرفس لابتوب" و"سيرفس برو" المزودة بمعالجات "سنابدراجون"، مقتصرة فقط على الإشارة إلى تضمين المساعد الذكي نفسه داخل الأنظمة، في خطوة وصفتها الشركة بأنها تغيير تسويقي متعمد يعكس نضج معايير عتاد الذكاء الاصطناعي في السوق.

تأكيد رسمي من قيادات سيرفس

أكد بريت أوستروم، نائب رئيس قطاع أجهزة "سيرفس" بشركة مايكروسوفت، في مقابلة أجراها مع موقع "ويندوز سنترال" ونقل تفاصيلها موقع TechPowerUp، أن التراجع عن استخدام الاسم التجاري يمثل قراراً مقصوداً ومخططاً له من جانب الشركة. 

وأوضح أوستروم في تصريحاته الصحفية: «كان الهدف من أجهزة Copilot+ هو القدرة على تقديم التجارب؛ لذا كان الأمر يهدف إلى تحديد فئة معينة من الأجهزة بمستوى ومقياس محددين، مثل وحدة معالجة عصبية NPU بقدرة 45 تريليون عملية في الثانية (TOPS)... ومن هذا المنطلق، فإن الأمر يتعلق أكثر بتقديم نفس التجارب، ربما دون استخدام مصطلح [Copilot+] الآن».

مرحلة انتقالية ارتبطت ببدء معالجة الذكاء الاصطناعي 

أوضح التقرير الصحفي أن علامة "Copilot+" التجارية يمكن النظر إليها بأثر رجعي بوصفها مرحلة انتقالية فرضتها بدايات تشغيل تقنيات معالجة الذكاء الاصطناعي محلياً على الحواسيب، في وقت كانت تطرح فيه الشركات المصنعة أجهزة متقاربة في الشكل، بعضها مزود بوحدات المعالجة العصبية المطلوبة لتشغيل خصائص مايكروسوفت وبعضها الآخر يفتقر إلى تلك العتاد. 

وكانت مايكروسوفت قد دشنت هذه العلامة رسمياً في عام 2024، معلنة عنها آنذاك باعتبارها «فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز ومصممة للذكاء الاصطناعي».

تحول الاعتماد من الأسماء التجارية 

أشار التقرير إلى أن انتشار وحدات المعالجة العصبية (NPU) المتوافقة مع الحد الأدنى لمتطلبات تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الأجهزة الحديثة، جعل من وجود هذه المكونات أمراً واسع النطاق وشائعاً في الحواسيب الشخصية المعروضة للمستهلكين. 

وأكد التقرير أن هذا التغيير في التسمية سيفرض على المشترين تدقيق جداول المواصفات الفنية والخصائص التقنية المدونة في أوراق الأجهزة بدلاً من الاعتماد على الشعارات والملصقات التسويقية الخارجية، وذلك للتأكد من قدرة الحواسيب المحمولة على تشغيل وظائف وخصائص "Copilot+" بكفاءة.

امتداد غياب العلامة التجارية 

بيّن التقرير أن التحول عن استخدام علامة "Copilot+" التجارية لم يعد مقتصراً على أجهزة "سيرفس" التابعة لشركة مايكروسوفت وحدها، بل شمل أيضاً شركاء العتاد الآخرين في الصناعة. 

ولفت التقرير في هذا السياق إلى أن أحدث أجهزة "RTX Spark" التابعة لشركة "إنفيديا" (NVIDIA) تستوفي بالكامل متطلبات وحدات NPU لتشغيل تلك الأنظمة، ورغم ذلك غابت علامة "Copilot+" التجارية تماماً وبشكل لافت عن حملات إطلاق هذه الأجهزة الجديدة في الأسواق العالمية.

مايكروسوفت شركة مايكروسوفت CoPilot

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

ترشيحاتنا

هوندا بايلوت

بمفهوم رياضي وعائلي.. هوندا تبحث عن SUV أكبر من بايلوت

أخبار السيارات

أخبار السيارات| رينو 8 جورديني تعود من الستينيات.. أرخص 5 سيارات صينية في مصر

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

بالصور

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد