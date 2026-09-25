قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الساعة 12 هترجع 11.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة
ماكنتش معروف ومش معايا فلوس.. أحمد فهيم يروي موقفا نبيلا من الزعيم عادل إمام معه
أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2026 في السعودية
قبل تطبيق التوقيت الشتوي.. عقوبات رادعة لمخالفي المواعيد الجديدة لغلق المحال
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة في المقطم
يجب أن يخدم البشرية.. النائب محمد أبو العينين يطالب بتشريعات دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي
تشكيل بولندا أمام البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية
تشكيل مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية
سر خطير داخل أحذية اللاعبين.. تقنية جديدة قد تغيّر شكل كرة القدم
رئيس وزراء باكستان: تهديد الحرمين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال
بوتين: لا نستعد لأي صراع مع أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف تحدث القرآن عن النبي؟.. رئيس جامعة الأزهر السابق يوضح

رئيس جامعة الأزهر السابق
رئيس جامعة الأزهر السابق
أحمد سعيد

أجاب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق، عن سؤال حول كيفية حديث القرآن الكريم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن أعظم ما يميز هذا الحديث أن المتحدث عن النبي هو الله عز وجل الذي خلقه وأعلم بحقيقته ومكانته.

الدكتور سلامة داود: ميلاد النبي لم يكن ميلاد فرد فقط بل كان ميلاد أمة

وأوضح الدكتور سلامة داود، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة، أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ميلاد فرد فقط، بل كان ميلاد أمة، حيث وُلد معه العلم والنور والهدى والحضارة والتقدم والرقي.

وأشار إلى أن حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم واسع وعميق، ولو أراد العلماء استقصاءه لاحتاج إلى سنوات طويلة، لأن القرآن الكريم هو خير من وصف النبي، ولا يعرف قدره الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن أول ما نزل من القرآن كان سورة «اقرأ»، ثم تلتها سورة «القلم»، لافتًا إلى أن القراءة والقلم هما وسيلتا المعرفة والتقدم، وأن العلم هو أساس نهضة المجتمعات والقاطرة التي تقود الحضارة.

وأكد أن افتتاح سورة «القلم» بحرف «نون» يعد أمرًا لافتًا، حيث انفردت به هذه السورة، موضحًا أن العلماء اجتهدوا في تفسير الحروف المقطعة وربطها بسياق السور، ومن ذلك تشبيه «نون» بالدواة التي يوضع فيها الحبر، في إشارة إلى ارتباطها بالقلم والعلم.

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر السابق كيفية حديث القرآن الكريم عن سيدنا رسول الله كيف تحدث القرآن عن النبي الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

المواعيد الشتوية للمحلات

قرار رسمي بشأن مواعيد غلق المحلات بدءًا من اليوم وهذه الفئات مستثناة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | تشخيص أورام الدماغ في ساعتين بأختبار جديد.. احرص على تناول هذه المشروبات صباحا لدعم صحة الكلى

مافنز الشوفان

طريقة عمل مافنز الشوفان لأطفالك في البيت

الانتفاخ

طعام غير متوقع يقوى العضلات ويعالج الانتفاخات

بالصور

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز في الفرن.. وصفة شهية للعزومات

طريقة عمل الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية

من أمام المرآة.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

المزيد