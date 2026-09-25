كيف تحدث القرآن عن النبي؟.. رئيس جامعة الأزهر السابق يوضح

أجاب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق، عن سؤال حول كيفية حديث القرآن الكريم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن أعظم ما يميز هذا الحديث أن المتحدث عن النبي هو الله عز وجل الذي خلقه وأعلم بحقيقته ومكانته.

الدكتور سلامة داود: ميلاد النبي لم يكن ميلاد فرد فقط بل كان ميلاد أمة

وأوضح الدكتور سلامة داود، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة، أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ميلاد فرد فقط، بل كان ميلاد أمة، حيث وُلد معه العلم والنور والهدى والحضارة والتقدم والرقي.

وأشار إلى أن حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم واسع وعميق، ولو أراد العلماء استقصاءه لاحتاج إلى سنوات طويلة، لأن القرآن الكريم هو خير من وصف النبي، ولا يعرف قدره الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن أول ما نزل من القرآن كان سورة «اقرأ»، ثم تلتها سورة «القلم»، لافتًا إلى أن القراءة والقلم هما وسيلتا المعرفة والتقدم، وأن العلم هو أساس نهضة المجتمعات والقاطرة التي تقود الحضارة.

وأكد أن افتتاح سورة «القلم» بحرف «نون» يعد أمرًا لافتًا، حيث انفردت به هذه السورة، موضحًا أن العلماء اجتهدوا في تفسير الحروف المقطعة وربطها بسياق السور، ومن ذلك تشبيه «نون» بالدواة التي يوضع فيها الحبر، في إشارة إلى ارتباطها بالقلم والعلم.