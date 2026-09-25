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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يسري جبر: الحرم لا يحمي من استحق العقوبة ولو تعلق بأستار الكعبة

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر
أحمد سعيد

أكد الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن حديث ابن خَطَل وتعلقه بأستار الكعبة يوضح أن الحرم لا يحمي من استحق العقوبة أو إقامة الحد.

يسري جبر: فتح مكة تم بالقوة بدليل دخول سيدنا النبي بلباس الحرب

وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن الإمام البخاري روى في صحيحه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، في إشارة إلى أنه كان في هيئة القتال.

وأضاف الدكتور يسري جبر أن المقصود بـ«عام الفتح» هو فتح مكة في رمضان من العام الثامن للهجرة، وهو فتح تم بالقوة، بدليل دخول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلباس الحرب، قبل أن يستسلم أهل مكة.

وأشار الدكتور يسري جبر إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام الفتح أعلن العفو العام بقوله: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، وأمَّن الناس، مؤكدًا أن هذا الموقف يجسد قمة الرحمة والتسامح.

وتابع الدكتور يسري جبر أنه بعد ذلك جاء رجل يخبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة، وكان ممن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وحرضوا عليه، وقد أُهدر دمه قبل ذلك.

وأكد الدكتور يسري جبر أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله رغم تعلقه بأستار الكعبة، ما يدل على أن الحرم لا يكون ملجأً لمن أُقيمت عليه حدود أو استحق العقوبة، وأن قدسية المكان لا تمنع إقامة العدل.

وشدد الدكتور يسري جبر على أن الحديث يبين أن الإسلام يجمع بين الرحمة في موضعها والحزم في موضعه، فلا يُترك المعتدي دون محاسبة بحجة الاحتماء بالمقدسات.

أحد علماء الأزهر الدكتور يسري جبر حديث ابن خَطَل فتح مكة يسري جبر

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