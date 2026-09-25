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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر واليونان وقبرص تعزز التعاون الثلاثي لدعم أمن واستقرار شرق المتوسط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

شارك الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، بمشاركة  جيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، وكونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاجتماع خصوصية العلاقات التي تجمع الدول الثلاث، والزخم الكبير الذي تشهده آلية التعاون الثلاثي، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به في علاقات التعاون والتكامل الإقليمي، مشدداً على أهمية مواصلة دورية انعقاد اجتماعات الآلية على مختلف المستويات، والمتابعة المستمرة لتنفيذ مخرجات القمم الثلاثية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الدول الثلاث.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد توافقاً علي اهمية تفعيل التعاون الثلاثي لمشروعات تسهم في ربط الشعوب ببعضها ، وتحقيق استفادة ملموسة لصالحها، وتكثيف الفعاليات الثقافية المشتركة والمنح الدراسية وتنظيم معسكرات صيفية للطلاب الدارسين وترتيب جولات ورحلات سياحية مشتركة بين الدول الثلاث. كما أشار الوزراء إلى ضرورة صياغة برامج تدريب العمالة الفنية وتيسير الترتيبات القانونية اللازمة لذلك، وبما يعمل بشكل غير مباشر علي ضبط مسارات الهجرة، مع التأكيد علي أهمية الاستمرار في تعزيز محاور التعاون العسكري والدفاعي والاقتصادي بين الدول الثلاث.

كما تبادل الوزراء الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، ومن بينها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في منطقة شرق المتوسط، فضلاً عن عدد من الأزمات الإقليمية، مؤكدين أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

واتفق الوزراء على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق في إطار آلية التعاون الثلاثي، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح الدول والشعوب الثلاثة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شرق المتوسط.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماع آلية التعاون الثلاثي مصر قبرص اليونان

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