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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ديانا هشام تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

عقد قران ديانا هشام
عقد قران ديانا هشام
محمد سعيد

احتفلت الفنانة ديانا هشام، بعقد قرانها اليوم الجمعة بحضور عدد من الأهل والأصدقاء وبعيدا عن الصحافة والإعلام. 

واحتفلت ديانا هشام، بعقد قرانها، بعد عام ونصف العام من خطبتها، الذي جاء في مارس 2025.  

خطوبة ديانا هشام 

يذكر أن أعلنت ديانا هشام خطوبتها خلال مارس 2025. 

وأعلنت الفنانة الشابة ديانا هشام عن خطوبتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت صورًا من الحفل وعلّقت عليها بعبارة: “اللهم بارك”، وسط تفاعل كبير من جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني.

ظهرت ديانا هشام في الصور برفقة خطيبها وعدد من الأهل والأصدقاء، كما شاركت مقاطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة، كشفت فيها عن ديكورات منزلها وأجواء الاحتفال التي تميزت بالرقي والبساطة.

حظيت صور الخطوبة بتفاعل واسع من متابعيها وزملائها في الوسط الفني، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات من محبيها الذين تمنوا لها السعادة في هذه المرحلة الجديدة من حياتها

أعمال ديانا هشام 

كما شاركت ديانا هشام في فيلم سيكو سيكو، وطرحت الشركة المنتجة لـ فيلم سيكو سيكو بطولة الفنانين الصاعدين عصام عمر وطه دسوقى، البوستر التشويقى للفيلم تمهيداً لإطلاقه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد الفيلم أواخر العام الماضى.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي لا يخلو من التشويق.

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