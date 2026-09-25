عمر العبداللات يطلق أغنيته الجديدة «الله يعمّر سوريا» إهداءً إلى سوريا

أطلق صوت الأردن الفنان عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية بعنوان " الله يعمّر سوريا"، إهداءً منه إلى سوريا وشعبها في رسالة فنية تحمل مشاعر المحبة والوفاء ، وتعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الأردني والسوري .

أغنية الله يعمّر سوريا

أغنية «الله يعمّر سوريا» التي أنتجها صوت الأردن عمر العبداللات هي من كلمات خضر العبدالله ، وتوزيع خالد العلي ، وقدّمها العبداللات بأسلوبه الغنائي الذي يجمع بين الهوية العربية والروح الأصيلة ، ومن كلماتها :

“ العرب قبل قالوا ثلثين الولد لخاله ... يا بخته يا نيالو اللي أمه سورية ”

ويأتي هذا العمل ليضيف محطة جديدة إلى مسيرة العبداللات الفنية ، التي قدّم خلالها العديد من الأعمال العربية والوطنية ، مواصلًا من خلال " الله يعمّر سوريا " تقديم الفن بوصفه مساحة تجمع الشعوب وتعبر عن مشاعر المحبة والأخوة .

وأعرب صوت الأردن عن محبيته لسوريا وشعبها ، متمنيًا لها ولأهلها دوام الخير والأمن والإستقرار والازدهار، ومؤكدًا أن الفن يظل مساحة للمحبة والتقارب بين الشعوب العربية .