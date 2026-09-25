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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر العبداللات يطلق أغنيته الجديدة «الله يعمّر سوريا» إهداءً إلى سوريا

عمر العبداللات
عمر العبداللات
سعيد فراج

أطلق صوت الأردن الفنان عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية بعنوان " الله يعمّر سوريا"، إهداءً منه إلى سوريا وشعبها في رسالة فنية تحمل مشاعر المحبة والوفاء ، وتعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الأردني والسوري .

أغنية الله يعمّر سوريا

أغنية «الله يعمّر سوريا» التي أنتجها صوت الأردن عمر العبداللات هي من كلمات خضر العبدالله ، وتوزيع خالد العلي ، وقدّمها العبداللات بأسلوبه الغنائي الذي يجمع بين الهوية العربية والروح الأصيلة ، ومن كلماتها :

“ العرب قبل قالوا ثلثين الولد لخاله ... يا بخته يا نيالو اللي أمه سورية ”

ويأتي هذا العمل ليضيف محطة جديدة إلى مسيرة العبداللات الفنية ، التي قدّم خلالها العديد من الأعمال العربية والوطنية ، مواصلًا من خلال " الله يعمّر سوريا " تقديم الفن بوصفه مساحة تجمع الشعوب وتعبر عن مشاعر المحبة والأخوة .

وأعرب صوت الأردن عن محبيته لسوريا وشعبها ، متمنيًا لها ولأهلها دوام الخير والأمن والإستقرار والازدهار، ومؤكدًا أن الفن يظل مساحة للمحبة والتقارب بين الشعوب العربية .

عمر العبداللات الفنان عمر العبداللات الأردن سوريا أغنية الله يعمّر سوريا

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