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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انتهاء تصوير مسلسل المايكرو دراما «WIN WIN»

مسلسل WIN WIN
مسلسل WIN WIN
محمد سعيد

أعلن فريق عمل مسلسل المايكرو دراما «WIN WIN» انتهاء تصوير العمل، في تجربة درامية تشويقية تحمل طابعًا مختلفًا، من إخراج أحمد عفيفي، وإنتاج مصر العربية، وتأليف محمد جمال.

مسلسل WIN WIN

والمسلسل بطولة وئام مجدي، ريم هلال، أحمد السلكاوي، فادي رأفت، أشرف فرحات، جيهان أنور، إلى جانب الطفل علي السكري.

وتدور أحداث «WIN WIN» في إطار تشويقي، خلال رحلة غامضة يخوضها أبطال العمل بين الواقع والوهم، حيث تتكشف تباعًا أسرار خطيرة تقلب كل ما يعتقده المشاهد عن الأحداث والشخصيات.

ومع تصاعد الأحداث، يصبح السؤال الأصعب:

هل ما يعيشه أبطال القصة حقيقة فعلًا… أم مجرد خيال صنعته عقولهم، وقررت أن تكتب للقصة نهاية أخرى؟

WIN WIN مسلسل WIN WIN وئام مجدي ريم هلال

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