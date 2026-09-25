إيهاب فهمي يتفقد البروفات النهائية لـ«الحالة خطيرة جدًا» قبل افتتاحها بالإسكندرية.

تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، وفي إطار المتابعة المستمرة للعروض الجديدة والاستعدادات للموسم الشتوي، تفقد الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الخميس، البروفات النهائية للعرض المسرحي «الحالة خطيرة جدًا»، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، وذلك استعدادًا لافتتاحه يوم 8 أكتوبر المقبل على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

الحالة خطيرة جدًا

الحالة خطيرة جدًا

الحالة خطيرة جدًا

الحالة خطيرة جدًا

الحالة خطيرة جدًا

الحالة خطيرة جدًا

الحالة خطيرة جدًا

الحالة خطيرة جدًا

وخلال جولته، اطلع إيهاب فهمي على سير البروفات ومراحل الإعداد النهائية للعرض، وناقش مع فريق العمل عددًا من التفاصيل المرتبطة بالاستعداد للافتتاح، في إطار الحرص على اكتمال جاهزيته الفنية قبل انطلاقه واستقبال الجمهور.

تفاصيل المسرحية:



«الحالة خطيرة جدًا» بطولة الفنانة بدرية طلبة، والفنان رضا إدريس، وأحمد سعد ميشو، وإيهاب مبروك، إلى جانب نخبة من فناني مسرح الإسكندرية.

ويقدم العرض في إطار كوميدي استعراضي، من خلال شخصية «إيزيس» مدرسة التاريخ، التي تتعرض لعدد من المواقف والمفارقات خلال رحلة بحثها عن الأصالة والتراث، في معالجة تجمع بين الكوميديا والاستعراض.

والعرض من تأليف وليد يوسف، وتصميم الديكور والملابس وليد جابر، والموسيقى والألحان شريف ياسر، وتصميم الاستعراضات محمد ميزو، والشاعر الدكتور محمد مخيمر، وتصميم الإضاءة محمد المأموني، فيما تضم هيئة الإخراج مهند مختار، رضوى حسن، محمود فيشر، وممدوح حنفي، وإخراج محمد مرسي.