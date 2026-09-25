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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقاء الخميسي توجه رسالة غامضة عبر إنستجرام: «لا تنسي من أنتِ»

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، ووجهت من خلالها رسالة إلى نفسها وجمهورها عن حب الذات وتقبل النفس.

وكتبت لقاء الخميسي: «لا تنسي من أنتِ ، لا تنسي أن تحبي نفسك وأن تحتفلي بنفسك، وأن تتقبلي من أنتِ اليوم، وأن تعاملي عقلك وجسدك بلطف، وأن تتخلي عن أخطاء الماضي. تألقي وأشرقي أيتها المرأة الجميلة ».

علي الجانب الأخر كان قد احتفل محمد عبد المنصف حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، ومدرب حراس المرمى في جهاز منتخب مصر للشباب حاليًّا، بتخرج نجله أدهم من الجامعة.

وفي أجواء عائلية مرحة وسعيدة، احتفل محمد عبد المنصف وزوجته الفنانة لقاء الخميسي بتخرج ابنهما أدهم من الجامعة، حيث سيطرت السعادة على منصف ولقاء بعد أن تحقق حلم من أحلامهما ورؤية نجلهما وهو يتخرج من الجامعة.

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