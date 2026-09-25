لقاء الخميسي توجه رسالة غامضة عبر إنستجرام: «لا تنسي من أنتِ»

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، ووجهت من خلالها رسالة إلى نفسها وجمهورها عن حب الذات وتقبل النفس.

وكتبت لقاء الخميسي: «لا تنسي من أنتِ ، لا تنسي أن تحبي نفسك وأن تحتفلي بنفسك، وأن تتقبلي من أنتِ اليوم، وأن تعاملي عقلك وجسدك بلطف، وأن تتخلي عن أخطاء الماضي. تألقي وأشرقي أيتها المرأة الجميلة ».

علي الجانب الأخر كان قد احتفل محمد عبد المنصف حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، ومدرب حراس المرمى في جهاز منتخب مصر للشباب حاليًّا، بتخرج نجله أدهم من الجامعة.

وفي أجواء عائلية مرحة وسعيدة، احتفل محمد عبد المنصف وزوجته الفنانة لقاء الخميسي بتخرج ابنهما أدهم من الجامعة، حيث سيطرت السعادة على منصف ولقاء بعد أن تحقق حلم من أحلامهما ورؤية نجلهما وهو يتخرج من الجامعة.