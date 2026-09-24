لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور من الجيم

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي من الجيم، واستعرضت رشاقتها وجمالها في التمرين.

وكان قد احتفل محمد عبد المنصف حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، ومدرب حراس المرمى في جهاز منتخب مصر للشباب حاليًّا، بتخرج نجله أدهم من الجامعة.

وفي أجواء عائلية مرحة وسعيدة، احتفل محمد عبد المنصف وزوجته الفنانة لقاء الخميسي بتخرج ابنهما أدهم من الجامعة، حيث سيطرت السعادة على منصف ولقاء بعد أن تحقق حلم من أحلامهما ورؤية نجلهما وهو يتخرج من الجامعة.