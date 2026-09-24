قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل ما تريد معرفته عن البرنامج القومي لتنمية المهارات الحسابية لطلاب المدارس
فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق
خاص.. خسائر 120 مليار دولار.. خبير يمني: أسعار السلع زادت بنسبة 500% بسبب تمرد الحوثيين
إثيوبيا على حافة الانفجار.. جوتيريش يدق ناقوس الخطر بعد الاشتباكات في تيجراي
رقصت بملابس خادشة.. كواليس القبض على صانعة محتوى بالجيزة
قتلى وجرحى .. غارة باكستانية على قندهار الأفغانية فجرا
الأرصاد: طقس أكثر اعتدال مقارنة بالصيف.. ومتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية على عدة مناطق
موعد والقناة الناقلة لمباراة البرتغال وويلز اليوم في دوري الأمم الأوروبية
تقلبات جوية في الطريق.. أمطار رعدية تصل للقاهرة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة
كرتونة البيض تقترب من 150 جنيهًا.. تعرّف على أسباب الزيادة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. أعلى سعر للشراء 51.59 جنيه
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن المسلم من القرآن والسنة وأدعية النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر تحت 17 عامًا يبدأ مشواره في دورة الصداقة الدولية بمواجهة كوريا الجنوبية

منتخب مصر تحت 17 عامًا
منتخب مصر تحت 17 عامًا
رباب الهواري

يفتتح منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا مشواره في منافسات دورة الصداقة الدولية الودية، المقامة حاليًا في سويسرا، عندما يلتقي نظيره منتخب كوريا الجنوبية، في مواجهة قوية ضمن استعدادات الفراعنة للاستحقاقات المقبلة.

وتشهد دورة الصداقة الدولية مشاركة عدد من المنتخبات صاحبة المدارس الكروية المختلفة، حيث يخوض منتخب مصر منافسات البطولة إلى جانب 7 منتخبات أخرى، هي البرازيل وإنجلترا وإسبانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وكوت ديفوار وكندا.

مصر تستعد لمونديال الناشئين في قطر

وتأتي مشاركة منتخب مصر تحت 17 عامًا في دورة الصداقة الدولية ضمن برنامج الإعداد الخاص بالمنتخب، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر في تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من المواجهات الدولية القوية، خاصة في ظل الاحتكاك بمنتخبات تملك خبرات كبيرة على مستوى الناشئين، وهو ما يمنح اللاعبين فرصة مهمة لاكتساب المزيد من الخبرات قبل خوض منافسات كأس العالم.

مشوار منتخب مصر في البطولة

ويبدأ منتخب مصر مشواره في دورة الصداقة الدولية بمواجهة كوريا الجنوبية، قبل أن يلتقي منتخب إنجلترا في الجولة الثانية من منافسات البطولة.

ويختتم الفراعنة مبارياتهم في الدور الأول بمواجهة منتخب كولومبيا، وسط تطلعات لتحقيق نتائج إيجابية والاستفادة من المباريات الثلاث في تجهيز اللاعبين للمنافسات المقبلة.

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا أمام كوريا الجنوبية، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكوريا الجنوبية

وتُنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية في افتتاح مشوار الفراعنة بدورة الصداقة الدولية عبر قناة أون سبورت، التي تنقل المواجهة للجماهير المصرية

منتخب مصر تحت 17عاما منتخب مصر منتخب كوريا اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

سيارات فارهة لعريس تشعل منصات التواصل الاجتماعي

بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

أرشيفية

نجل سفير إسرائيل في واشنطن يصارع الموت بعد دهس قرب رام الله.. ووالده يعود إلى إسرائيل

الارصاد الجويه

سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات

سكن لكل المصريين 9

الإيجار يبدأ من1500.. رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 9

خوان بيزيرا

إعلامي ينفرد بتفاصيل تحقيق سري في الزمالك بسبب تسريب تفاصيل صفقة بيزيرا

ترشيحاتنا

رائحة الفم الكريهة.. 7 أسباب قد تكون وراء المشكلة وكيف تتعامل معها

رائحة الفم الكريهة.. 7 أسباب قد تكون وراء المشكلة وكيف تتعامل معها

أحمد العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز.. وتامر أمين يعلق: «الرجالة أرقى من كده»

أحمد العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز.. وتامر أمين يعلق: «الرجالة أرقى من كده»

زيادة شقق الإيجار التمليكي 2026.. آخر تفاصيل الحجز والشروط

حقيقة زيادة شقق الإيجار التمليكي 2026.. آخر تفاصيل الحجز والشروط

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد