منتخب مصر تحت 17 عامًا يبدأ مشواره في دورة الصداقة الدولية بمواجهة كوريا الجنوبية

يفتتح منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا مشواره في منافسات دورة الصداقة الدولية الودية، المقامة حاليًا في سويسرا، عندما يلتقي نظيره منتخب كوريا الجنوبية، في مواجهة قوية ضمن استعدادات الفراعنة للاستحقاقات المقبلة.

وتشهد دورة الصداقة الدولية مشاركة عدد من المنتخبات صاحبة المدارس الكروية المختلفة، حيث يخوض منتخب مصر منافسات البطولة إلى جانب 7 منتخبات أخرى، هي البرازيل وإنجلترا وإسبانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وكوت ديفوار وكندا.

مصر تستعد لمونديال الناشئين في قطر

وتأتي مشاركة منتخب مصر تحت 17 عامًا في دورة الصداقة الدولية ضمن برنامج الإعداد الخاص بالمنتخب، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر في تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من المواجهات الدولية القوية، خاصة في ظل الاحتكاك بمنتخبات تملك خبرات كبيرة على مستوى الناشئين، وهو ما يمنح اللاعبين فرصة مهمة لاكتساب المزيد من الخبرات قبل خوض منافسات كأس العالم.

مشوار منتخب مصر في البطولة

ويبدأ منتخب مصر مشواره في دورة الصداقة الدولية بمواجهة كوريا الجنوبية، قبل أن يلتقي منتخب إنجلترا في الجولة الثانية من منافسات البطولة.

ويختتم الفراعنة مبارياتهم في الدور الأول بمواجهة منتخب كولومبيا، وسط تطلعات لتحقيق نتائج إيجابية والاستفادة من المباريات الثلاث في تجهيز اللاعبين للمنافسات المقبلة.

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا أمام كوريا الجنوبية، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكوريا الجنوبية

وتُنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية في افتتاح مشوار الفراعنة بدورة الصداقة الدولية عبر قناة أون سبورت، التي تنقل المواجهة للجماهير المصرية