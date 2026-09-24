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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النشرة المرورية.. كثافات متفرقة أعلى المحاور وانتشار أمني لضبط السير

الحالة المرورية
الحالة المرورية
محمد شراط

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية، صباح اليوم الخميس، وسط انتشار رجال الأمن لتسيير حركة المركبات وتقليل الكثافات.


الحالة المرورية بشوارع الجيزة والقاهرة 

وظهرت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

كما ظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس.

وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهرت انسيابية في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.


خدمات مرورية بالجيزة

كما عيّنت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية التي تتم في شارع الهرم من سهل حمزة حتى ومبي بشارع الهرم بسبب مترو الأنفاق.

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