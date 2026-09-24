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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طقس الخميس 24 سبتمبر 2026.. حرارة مرتفعة وأمطار رعدية في عدة مناطق

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بينما يسود طقس معتدل ورطب خلال ساعات الليل على أغلب المناطق وفقاً لما رصدة صباح البلد المذاع علي قناة صدي البلد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة، لتكون الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد خلال فترة النهار، مع وصول درجات الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية في جنوب الصعيد، بينما تسجل نحو 36 درجة في شمال الصعيد و33 درجة في القاهرة الكبرى.

أمطار خفيفة ورعدية على عدة مناطق

وتشير توقعات الطقس إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تتحول إلى متوسطة ورعدية أحيانًا خلال ساعات المساء، وذلك على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتصل نسبة حدوث الأمطار على المناطق المتأثرة إلى نحو 30%، مع إمكانية امتداد فرص سقوط الأمطار بصورة خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

كما توجد احتمالية ضعيفة لامتداد الأمطار إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، وفقًا لآخر توقعات خرائط الطقس.

نشاط للرياح واضطراب الملاحة البحرية

وتشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطًا للرياح، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل، بينما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة، نتيجة نشاط الرياح، حيث تتراوح سرعتها بين 45 و65 كيلومترًا في الساعة.

كما تتراوح ارتفاعات الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، ما يستدعي توخي الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية والملاحة في المناطق المتأثرة.

رياح قوية أسفل السحب الرعدية

ومن المتوقع أيضًا تأثر بعض المناطق بنشاط رياح قوية ناتجة عن الهواء الهابط أسفل السحب الرعدية، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين متابعة النشرات والتحديثات الجوية أولًا بأول، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح أو فرصًا لسقوط الأمطار.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة الكبرى: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة

شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 41 درجة

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