خاص.. خسائر 120 مليار دولار.. خبير يمني: أسعار السلع زادت بنسبة 500% بسبب تمرد الحوثيين

قال الدكتور علي السقاف، أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة عدن، إن الاقتصاد اليمني خسر نحو 120 مليار دولار منذ بدء الحرب التي شنها الحوثيون عام 2015، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب انعكست بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح السقاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الاقتصاد اليمني يعتمد بصورة أساسية على صادرات النفط، التي كانت تمثل نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي و90% من الموازنة العامة، لافتًا إلى توقف صادرات النفط منذ عام 2022، وهو ما أثر بشكل كبير على حركة التجارة وأسعار السلع وتكاليف النقل والتأمين.

وأضاف أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب متفاوتة تراوحت بين 100% و500%، نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية واضطراب حركة التجارة.

وحذر السقاف من أن هجمات الحوثيين على مضيق باب المندب ستؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية، مع توقعات بارتفاع تكاليف نقل السلع وبوالص الشحن والتأمين، مشيرًا إلى أن بعض الخبراء يتوقعون زيادة هذه التكاليف بنحو 300%.