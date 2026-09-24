جمال الزهيري: منتخب مصر يملك مقومات الفوز على أنجولا

أكد جمال الزهيري، الناقد الرياضي، أن منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز أمام أنجولا، في افتتاح مشواره بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وفي مقدمتهم محمد صلاح،قائد المنتخب مشيرًا إلى أن محمود صابر وزيزو سيكون لهما دور مهم بجانب إمام عاشور ومهند لاشين في خط الوسط.

وأضاف: «أحمد فتوح يمتلك خبرات كبيرة تؤهله للبدء مع منتخب مصر أمام أنجولا، رغم عدم مشاركته مع الزمالك خلال الفترة الماضية».

وأشار الزهيري إلى أن الجماهير المصرية تتفاعل بشكل كبير مع مستوى المنتخب وما يقدمه داخل الملعب، موضحًا: «جمهور مصر بيتكون حسب المستوى والعروض المقدمة من المنتخب».

وشدد الزهيري على أهمية تحقيق بداية قوية في التصفيات، مؤكدًا أن الفوز في المباراة الافتتاحية سيمنح المنتخب دفعة قوية خلال مشواره نحو كأس الأمم الأفريقية 2027.