كلام في الهوا.. بشير التابعي: لم أرَ تصريحًا صحيحًا لمجلس الزمالك تحقق على أرض الواقع

انتقد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أداء مجلس إدارة النادي في عدد من الملفات، مشيرًا إلى أن بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولي القلعة البيضاء لم تتحول، من وجهة نظره، إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.

وقال بشير التابعي، خلال تصريحاته عبر برنامج «نمبر وان»: «مجلس الزمالك، لم أرَ منه تصريحًا صحيحًا أو قال حاجة وحصلت، وتصريحات في الهوا».

وتطرق التابعي إلى التصريحات الخاصة بحجم الإنفاق على فريق الكرة، قائلًا: «هشام نصر بيقول إنه صرف مليار على فريق الكرة؟ طيب فين صرفهم وبأمارة إيه؟ والكلام عن خسائر نصف مليار سنويًا دي تدين مجلس الإدارة».

وكان هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، قد تحدث مؤخرًا عن إنفاق النادي نحو مليار جنيه سنويًا على فريق الكرة، كما أشار إلى خسائر مالية سنوية للنادي.

بشير التابعي ينتقد ملف رعاية الزمالك

وانتقل نجم الزمالك السابق للحديث عن ملف الرعاية، منتقدًا طريقة إدارة النادي للمفاوضات مع الرعاة، ومقارنًا بين عوائد الرعاية في الزمالك والأهلي.

وقال: «إدارة الزمالك لا تجيد التفاوض مع الرعاة، وهم بطل الدوري رغم ذلك الرعاية قليلة عكس ما يحدث في الأهلي، وده نتيجة وجود نظام في القلعة الحمراء وكلام واحد».

وتأتي تصريحات التابعي في وقت يشهد فيه نادي الزمالك نقاشًا حول الملفات المالية والتسويقية، إلى جانب عدد من الملفات الخاصة بفريق الكرة ومجلس الإدارة.