بالأسماء.. مصرع أب ونجله وإصابة 11 شخصا في تصادم ملاكي وميكروباص بزفتى

شهد الطريق الزراعي "سنباط - زفتي" بمحافظة الغربية، مصرع أب ونجله مصرعهما وإصابة 11 شخصا آخرين، بينهم طلاب وطالبات بمعهد سنباط الإعدادي الأزهري بحادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بسبب السرعة الزائدة.

تفاصيل الحادث



وأفاد مسئول طبي بأن الحادث تسبب في وفاة عزت أحمد الشحات 54 سنة ونجله محمد عزت أحمد الشحات، 35 سنة ، وهما من أبناء قرية منية المباشرين التابعة لمركز زفتى.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة الحادث المشار إليه .

تحرك أمني عاجل

كما أسفرت الحادث عن إصابة شخص و 10 طالبات تتراوح أعمارهن بين 14 و16 عامًا، وفتاة تبلغ من العمر 26 عامًا، بإصابات متفرقة، من بينها اشتباه كسور بالساقين والذراع، وجروح وسحجات وكدمات، واشتباه ما بعد الارتجاج، فيما تضمنت إحدى الحالات اشتباه نزيف بالمخ.

نقل ضحايا

كما تم الدفع بالسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة بمستشفي زفتي العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.