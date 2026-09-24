سماء الأقصر تكتسي بالبالونات.. 32 رحلة تحلق بـ896 سائحا من مختلف الجنسيات

عاشت سماء الأقصر، صباح اليوم الخميس، مشهدا سياحيا مميزا مع تحليق 32 رحلة بالون طائر في سماء المدينة، حملت على متنها نحو 896 سائحا من مختلف الجنسيات، ليستمتعوا بمشاهدة معالم الأقصر الأثرية والطبيعية من أعلى.

وانطلقت الرحلات في الساعات الأولى من الصباح، بالتزامن مع شروق الشمس، في تجربة سياحية تجمع بين المغامرة ومشاهدة الحضارة المصرية القديمة، حيث ظهرت البالونات وهي تحلق فوق البر الغربي لنهر النيل، في مشهد جذب أنظار السائحين والمواطنين.

وقال الكابتن وائل أحمد، كابتن أحد شركات البالونات بالأقصر، إن الإقبال على رحلات البالون يعكس المكانة التي تحظى بها التجربة لدى السائحين من مختلف دول العالم، موضحا أن التحليق في سماء الأقصر يمنح السائح فرصة لمشاهدة المناطق الأثرية والجبال ونهر النيل في مشهد واحد.

وأضاف أن رحلات اليوم جاءت وسط أجواء مناسبة للطيران، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط المنظمة للرحلات، مؤكدا أن العاملين في هذا النشاط يحرصون على توفير أعلى درجات السلامة للسائحين خلال مراحل الإقلاع والتحليق والهبوط.

وتعد رحلات البالون الطائر من أبرز التجارب السياحية التي تتميز بها الأقصر، حيث تمنح السائح إطلالة مختلفة على معابد ومقابر البر الغربي ونهر النيل والمناطق الزراعية المحيطة بالمدينة، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.