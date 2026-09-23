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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حملة مكبرة لرفع الإشغالات حفاظًا على سلامة الطلاب بجنوب الأقصر.. صور

حملة مكبرة لرفع الإشغالات حفاظًا على سلامة الطلاب بجنوب الاقصر
حملة مكبرة لرفع الإشغالات حفاظًا على سلامة الطلاب بجنوب الاقصر
شمس يونس

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حملة ميدانية مكبرة لرفع الإشغالات من محيط المدارس، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبمتابعة اللواء أحمد أنور عيسى الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، في إطار الجهود المستمرة لإحكام السيطرة على الشوارع والحفاظ على سلامة الطلاب وانضباط الحركة أمام المنشآت التعليمية.

واستهدفت الحملة إزالة كافة صور الإشغالات التي قد تعيق حركة الطلاب أو تتسبب في تكدسات بمداخل المدارس، خاصة الباعة الجائلين وإشغالات محال المأكولات والمشروبات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة وعدم السماح بأي مخالفات تؤثر على سلامة الطلاب أو حركة الدخول والخروج.

ونفذت إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية الحملة بالتنسيق مع إدارات البيئة ورخص المحلات التجارية والتموين، حيث جرى المرور على عدد من المدارس، شملت مدرسة النجوع قبلي المشتركة، ومدرسة السلام قبلي، ومدرسة الفارسية، ومدرسة الزراعة الثانوية بنين بالنواصر بحري، لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

وأسفرت أعمال الحملة عن رفع 6 حالات إشغال متحرك من أمام المدارس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين، والتأكيد على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى إلى محيط المنشآت التعليمية.

وشدد رئيس مركز ومدينة إسنا على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية بمحيط المدارس والشوارع الحيوية، بما يضمن الحفاظ على الانضباط وتهيئة بيئة آمنة للطلاب، مع التعامل الفوري مع أي إشغالات أو مخالفات يتم رصدها.

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