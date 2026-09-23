انفجار في خط مياة بمدينة الباجور بالمنوفية

تحركت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الباجور فوراً لاحتواء واقعة انفجار خط مياه بشارع الجيش، تنفيذاً لتعليمات محافظ المنوفية، وبناءً على توجيهات فتحي شلبي، رئيس المركز والمدينة.

​وتابع بيومي لبيب، نائب رئيس المركز، ميدانياً التنسيق الفوري والعمل الميداني بالاشتراك مع فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث اتُّخذت الإجراءات اللازمة لشفط المياه وصيانة العطل ومعالجة آثار الانفجار في وقت قياسي، بما يضمن إعادة انتظام الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين بالشارع.

​وأكدت رئاسة المركز أن سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة والحضور الميداني المستمر يأتيا على رأس أولويات العمل التنفيذي، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة بعدم ترك أي أزمة دون متابعة حتى تمام السيطرة عليها.