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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية

كلية حاسبات ومعلومات
كلية حاسبات ومعلومات

 أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، حصول كلية الحاسبات والمعلومات على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى جانب صدور قرار الاعتماد المشروط لبرنامج نظم المعلومات بالكلية، بما يعكس ما تشهده الجامعة من تقدم متواصل في تطبيق معايير الجودة والارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبرامج الأكاديمية، ويتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء منظومة تعليم جامعي أكثر جودة وقدرة على إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للمستقبل.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن حصول كلية الحاسبات والمعلومات على الاعتماد يمثل ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب، بالتعاون مع مركز ضمان الجودة بالجامعة ودعم الجامعة الكامل لمنظومة الجودة، مشيرًا إلى أن الاعتماد المؤسسي يعد شهادة على التزام الكلية بتطبيق معايير الجودة وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري، وتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة أن اعتماد برنامج نظم المعلومات يمثل خطوة مهمة على طريق الاعتماد البرامجي الكامل، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل تقديم الدعم للكلية لاستيفاء الملاحظات والمتطلبات اللازمة، والعمل على استكمال الإجراءات وفقًا للمعايير المحددة، بما يضمن الوصول إلى الاعتماد الكامل للبرنامج.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن جامعة المنوفية تضع الجودة والاعتماد الأكاديمي في مقدمة أولوياتها، باعتبارهما ركيزة أساسية لتطوير التعليم الجامعي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن الجامعة تعمل وفق خطة متكاملة لدعم كلياتها وبرامجها في استيفاء معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، مشيرًا إلى أن الجامعة تدعم كلياتها بشكل مستمر في إعداد ملفاتها واستكمال متطلبات التقدم للاعتماد، بما يسهم في ترسيخ مكانة الجامعة وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، ويسهم فى تقدم الجامعة للاعتماد المؤسسى.

وتواصل جامعة المنوفية تنفيذ خطتها لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، ودعم كلياتها وبرامجها في استيفاء معايير الجودة والاعتماد، بما يعزز مكانتها الأكاديمية ويدعم جهودها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة.

هذا ووجّه رئيس الجامعة التهنئة إلى الدكتور حاتم محمد عميد الكلية وأسرة كلية الحاسبات والمعلومات، مثمنًا جهود فريق مركز ضمان الجودة بالجامعة تحت إشراف الدكتورة وفاء زهران مدير المركز، وإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وما بذلوه من جهود في إعداد ملفات الاعتماد وتنفيذ متطلبات ومعايير الجودة، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل دافعًا لمواصلة العمل والتطوير وعدم الاكتفاء بما تم إنجازه.

ومن جانبه، أكد عميد كلية الحاسبات والمعلومات أن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي جاء نتيجة لجهود متكاملة استهدفت تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، وتعزيز نظم الجودة، وتحسين الخدمات التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية والإمكانات التعليمية والبحثية، إلى جانب تطوير البرامج بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطورات المتلاحقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

كما أكد استمرار العمل على استيفاء متطلبات الاعتماد البرامجي لبرنامج نظم المعلومات، والاستفادة من الملاحظات الواردة في قرار الاعتماد المشروط، بما يسهم في استكمال عناصر الجودة المطلوبة وتحقيق الاعتماد الكامل للبرنامج.

وأعرب عميد كلية الحاسبات والمعلومات عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس الجامعة، لدعمه المستمر للكلية ومنظومة الجودة، مؤكدًا أن الاعتماد ثمرة لتضافر جهود أسرة الكلية، وأن العمل مستمر لاستكمال متطلبات الاعتماد الكامل لبرامج الكلية.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية اعتماد كلية حاسبات ومعلومات

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