محافظ أسوان يدعو المواطنين لاستثمار فرصة تقنين أراضى الدولة

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أهمية استثمار الفرصة المتاحة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم ، عقب تعليمات القيادة السياسية بمد فترة التقنين لمدة 6 أشهر إضافية، مشيرًا إلى أن أكثر من 16 ألف مواطن تقدموا عبر المنصة الإلكترونية خلال الفترة الأولى لفتح باب التقنين ، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، فى ظل المزايا والتيسيرات التى تضمنها القانون .

فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفيق أوضاع المواطنين وتعظيم الاستفادة من منظومة تقنين أراضى الدولة .

إنجاز 99.8% من الملفات المتبقية وفق قانون 144 لسنة 2017

وقدم محافظ أسوان الشكر والتقدير للجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية من العاملين بالوحدات المحلية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، والتى أسهمت فى تحقيق المحافظة معدل إنجاز بلغ 99.8% من الملفات المتبقية وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتسريع إجراءات التقنين وإنهاء الملفات المستحقة .

متابعة مباشرة من القيادة السياسية

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن ملف تقنين أراضى الدولة يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية، وكذلك من الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، بما يؤكد أهمية هذا الملف وضرورة التعامل معه بكل جدية وسرعة وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة .

لجنة موازية لمتابعة وتسريع إجراءات التقنين



وأوضح المحافظ أنه يتم عقد الإجتماع الدورى للجنة الموازية بالمحافظة للجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة، برئاسة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، لمتابعة معدلات الإنجاز، وتسريع إجراءات التقنين، وضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الجهات المختصة على الوجه الأكمل .

ولفت إلى أن إجراءات التقنين يتم تنفيذها من خلال سلسلة متكاملة من الخطوات، تبدأ بالمعاينة من جانب الوحدات المحلية، مرورًا باستكمال الإجراءات والمراجعات المطلوبة، وصولًا إلى التعاقد، مع إمكانية إنهاء الإجراءات وتسليم العقود للمواطنين خلال مدة تصل إلى 45 يومًا، وفقًا لاستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة.

فرصة كاملة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم

وأكد المهندس عمرو لاشين حرص الدولة على منح المواطنين الفرصة الكاملة لإنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء الفترة المحددة لتلقى طلبات التقنين، داعيًا الراغبين فى تقنين أوضاعهم إلى سرعة استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة والاستفادة من الفترة المقررة.

وشدد محافظ أسوان فى الوقت نفسه على أن عدم الإستجابة أو التأخر فى إستكمال الإجراءات المطلوبة سيترتب عليه إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر الجنائية وإحالتها إلى النيابة العسكرية وفقًا للقانون، حفاظًا على حقوق الدولة ومنع أى تعديات على أراضيها .

حضور تنفيذى وبرلمانى

جاء ذلك أثناء ترؤس محافظ أسوان لجلسة المجلس التنفيذى، بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، فضلًا عن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وهم النائب جابر أبو خليل، والنائب هلال الدندراوى، والنائب محمد هلال، والنائب أحمد الفهمورى، والنائب محمد أبو الخير، والنائب مجدى الحسينى، والنائب مدحت الركابى، والنائب مصطفى جابر عوض، علاوة على القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية، وأعضاء المجلس التنفيذي .