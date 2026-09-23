محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمشروع قرى العون الغذائي ويتابع سير العمل

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بالمبنى الإدارى الخاص بمشروع قرى العون الغذائى بمنطقة أطلس ، وذلك فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ، والتعرف على إحتياجات منظومة العمل داخل المشروع .

متابعة سير العمل والإستثمار الأمثل للكوادر

وإطمأن المحافظ على إنتظام سير العمل داخل المبنى الإدارى ، مؤكداً أهمية تحقيق الإستفادة المثلى من العاملين من خلال التوزيع العادل والإستثمار الأمثل للكوادر البشرية، بما يتناسب مع إحتياجات العمل الإدارى والفنى داخل المشروع بالكفاءة المطلوبة بأفكار مبتكرة وغير تقليدية ، ويسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل إستفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة .

لجنة فنية للمرور على محطات الرى

ووجه المهندس عمرو لاشين بقيام لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين من مديرية الرى بالمرور الميدانى على محطات الرى بمختلف قرى العون الغذائى للتأكد من كفاءتها وإنتظام تشغيلها ، وضمان توفير كميات المياه اللازمة للزراعات داخل هذه القرى الواقعة على ضفاف بحيرة ناصر ، والتى تضم كلابشة وبشاير الخير وجرف حسين وتوماس وعافية ، فيما يتضمن المخطط الجارى تنفيذه دعم محطات الرى بعدد طلمبتين إضافيتين لكل محطة ، بما يسهم فى رفع كفاءة منظومة الرى وضمان إنتظام تدفق المياه ، والحد من إحتمالات حدوث أي أعطال أو إنقطاعات مستقبلاً .

متابعة منظومة تشغيل السيارات والمركبات

كما تابع محافظ أسوان منظومة تشغيل السيارات والمركبات التابعة لقرى العون الغذائي ، مطمئناً على آليات التشغيل والمتابعة ، ومن بينها السيارات التى تم ربطها بنظام الـ GPS، بما يتيح متابعة تحركاتها والإطمئنان على سلامة مستقليها أثناء التنقل داخل قرى العون الغذائى ، مع تعزيز الرقابة على منظومة التشغيل وتحقيق الإستخدام الأمثل للمركبات .