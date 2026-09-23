قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناعات شخصية.. حازم إمام عن قائمة منتخب مصر: دول رجالة حسام حسن.. وعارفهم كويس
شيخ الأزهر: القضاء رسالة سامية تقوم على إعلاء العدل وصون الحقوق
الطقس يتغير.. الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وفرص الأمطار
تحروا الدقة.. نورهان ترد على مشاركة ابنها فى عمر وسلمي
ولادة مفاجئة داخل سيارة إسعاف بإمبابة.. كيف أنقذ التدريب أمًا وتوأمها؟
شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد
الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي "الشمس" و"هي" لمخالفة الأكواد
التأمين الصحي الشامل يوسع خدماته فائقة التخصص ويحقق إنجازات نوعية خلال أغسطس
إثيوبيا تشتعل.. قوات تيجراي تسيطر علي الأقليم وتشكيل تحالف لإسقاط آبي أحمد
الخبرة قبل المؤهل.. شروط وضوابط التقديم لمعلمي الحصة بالمدارس والأوراق المطلوبة
النينجا في البحر.. حسين الشحات يستمتع بإجازته خلال توقف الدوري
أسامة ربيع: قناة السويس آمنة وحركة الملاحة منتظمة والجاهزية على أعلى مستوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمشروع قرى العون الغذائي ويتابع سير العمل

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بالمبنى الإدارى الخاص بمشروع قرى العون الغذائى بمنطقة أطلس ، وذلك فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ، والتعرف على إحتياجات منظومة العمل داخل المشروع .

متابعة سير العمل والإستثمار الأمثل للكوادر

وإطمأن المحافظ على إنتظام سير العمل داخل المبنى الإدارى ، مؤكداً أهمية تحقيق الإستفادة المثلى من العاملين من خلال التوزيع العادل والإستثمار الأمثل للكوادر البشرية، بما يتناسب مع إحتياجات العمل الإدارى والفنى داخل المشروع بالكفاءة المطلوبة بأفكار مبتكرة وغير تقليدية ، ويسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل إستفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة .

لجنة فنية للمرور على محطات الرى

ووجه المهندس عمرو لاشين بقيام لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين من مديرية الرى بالمرور الميدانى على محطات الرى بمختلف قرى العون الغذائى للتأكد من كفاءتها وإنتظام تشغيلها ، وضمان توفير كميات المياه اللازمة للزراعات داخل هذه القرى الواقعة على ضفاف بحيرة ناصر ، والتى تضم كلابشة وبشاير الخير وجرف حسين وتوماس وعافية ، فيما يتضمن المخطط الجارى تنفيذه دعم محطات الرى بعدد طلمبتين إضافيتين لكل محطة ، بما يسهم فى رفع كفاءة منظومة الرى وضمان إنتظام تدفق المياه ، والحد من إحتمالات حدوث أي أعطال أو إنقطاعات مستقبلاً .

متابعة منظومة تشغيل السيارات والمركبات

كما تابع محافظ أسوان منظومة تشغيل السيارات والمركبات التابعة لقرى العون الغذائي ، مطمئناً على آليات التشغيل والمتابعة ، ومن بينها السيارات التى تم ربطها بنظام الـ GPS، بما يتيح متابعة تحركاتها والإطمئنان على سلامة مستقليها أثناء التنقل داخل قرى العون الغذائى ، مع تعزيز الرقابة على منظومة التشغيل وتحقيق الإستخدام الأمثل للمركبات .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

ترشيحاتنا

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

الحامل

اللى عارفينه غلط .. دراسة تكشف مفاجأة عن تأثير البيض والفول على الحامل

شلل الاحبال الصوتية

شلل الأحبال الصوتية مرض غريب يفقدك النطق.. اكتشف أسبابه

بالصور

للهيمنة على المستقبل.. حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد