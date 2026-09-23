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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مسعود علام: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة تجسد ثوابت الدولة تجاه القضية الفلسطينية

مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح
مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح
معتز الخصوصي

أكد مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عكست بوضوح ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وجددت التأكيد على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب معالجة جذور الصراع من خلال مسار سياسي جاد وشامل، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وقال علام إن التحرك المصري يطرح أمام المجتمع الدولي رؤية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تقوم على الانتقال من مجرد إدارة تداعيات الصراع إلى وضع حلول سياسية حقيقية، تبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتمتد إلى إعادة إعمار قطاع غزة وإطلاق مسار سياسي جاد يفتح الطريق أمام تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمطروح أن تأكيد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803 بصورة متزامنة يعكس ضرورة وجود خطوات تنفيذية واضحة تترجم التوافقات السياسية إلى واقع ملموس، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من أداء مهامها، إلى جانب البدء في عملية إعادة الإعمار بما يحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.

وشدد مسعود علام على أن مصر تضع الحفاظ على الأرض الفلسطينية ورفض التهجير أو الضم في مقدمة ثوابتها، مؤكدًا أن أي تغيير في الواقع الجغرافي أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية لن يسهم في إنهاء الصراع، وإنما من شأنه تعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة.

وأوضح أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تكون جزءًا من رؤية سياسية متكاملة، وليست مجرد مسار إنساني أو اقتصادي منفصل، بما يضمن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وترابطها، ويدعم قدرة المؤسسات الوطنية الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها.

وأكد أن دعم السلطة الفلسطينية وتمكين المؤسسات الوطنية من القيام بدورها يمثلان عنصرًا أساسيًا في بناء ترتيبات مستقرة للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن وجود مؤسسات فلسطينية موحدة وقادرة على إدارة شؤون الشعب الفلسطيني يشكل ركيزة مهمة لأي عملية سياسية جادة.

واختتم الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح بالتأكيد على أن التحرك المصري تجاه القضية الفلسطينية يقوم على رؤية متكاملة تجمع بين المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، وتضع حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة في صدارة الأولويات، بما يدعم جهود الوصول إلى سلام عادل ومستدام، ويمهد الطريق أمام تحقيق الاستقرار وإنهاء دوائر العنف في المنطقة.

رئيس مجلس الوزراء القضية الفلسطينية الجمعية العامة للأمم المتحدة الدولة الفلسطينية المستقلة القدس الشرقية

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