مخالفات خزانات.. الداخلية تكشف حقيقة تفريغ شخصين لزيوت طعام مستخدمة بمصرف فى سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بتفريغ زيوت الطعام المستخدمة بأحد المصارف المائية بسوهاج.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وهو عامل، مقيم دائرة مركز شرطة جرجا، وبسؤاله أفاد بأنه حال مروره بجانب أحد المصارف المائية بدائرة مركز شرطة جرجا بتاريخ 20 الجارى، شاهد شخصين يستقلان مركبة "تروسيكل" يقومان بتنظيف براميل بأحد المصارف المائية، واعتقاده بكونها محملة ببقايا زيوت الطعام المستخدمة.

أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما عاملان، مقيمان بدائرة المركز، ومركبة التروسيكل، ملك أحدهما، بدون لوحات معدنية، وأقرا أنهما يعملان فـى مجال تنظيف خزانات الصرف الصحى الخاصة بالمنازل ويقومان بتجميع المخلفات داخل براميل واستخدام التروسيكل فـى نقل تلك المخلفات والتخلص منها على الطرق، وأنهما كانا يقومان بتنظيف تلك البراميل بالمصرف المائى.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية.





