وزير الأوقاف يوجه بزيادة الدفعة الأولى للقرض الحسن إلى 20 مليون جنيه

وجه الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف ، بزيادة الدفعة الأولى للقرض الحسن إلى ٢٠ مليون جنيه (بلا فوائد أو مصاريف إدارية)، لتستهدف ١٠٥٦ مستفيدًا من ذوي الهمم، والحالات الصحية، وزواج الشباب، وأبناء المناطق الحدودية.

توزيع زي أزهري

وفي سياق آخر، حرصت وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري الكامل للسادة الأئمة، تبدأ الوزارة يوم الاثنين الموافق ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م، في توزيع ٨٠٠٠ زي أزهري كامل.

وكلفت الوزارة مديري المديريات بإرسال مندوبيهم لتسلّم الزي من ديوان عام الوزارة، على أن يتم التوزيع بالمديريات ابتداءً من الاثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، ولمدة خمسة عشر يومًا، مع إعداد خطة دقيقة للتوزيع على الإدارات الفرعية تحت مسئوليتهم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتمكين الأئمة من أداء دورهم الدعوي بالشكل اللائق الذي يعكس الصورة الحضارية للأئمة والدعاة.