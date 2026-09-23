الأوقاف تبدأ توزيع 8000 زي أزهري كامل للأئمة

تبدأ وزارة الاوقاف يوم الاثنين الموافق ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م، في توزيع ٨٠٠٠ زي أزهري كامل، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري الكامل للسادة الأئمة.

توزيع الزي الازهري

وقد كلفت الوزارة مديري المديريات بإرسال مندوبيهم لتسلّم الزي من ديوان عام الوزارة، على أن يتم التوزيع بالمديريات ابتداءً من الاثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، ولمدة خمسة عشر يومًا، مع إعداد خطة دقيقة للتوزيع على الإدارات الفرعية تحت مسئوليتهم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتمكين الأئمة من أداء دورهم الدعوي بالشكل اللائق الذي يعكس الصورة الحضارية للأئمة والدعاة.

وكانت وزارة الأوقاف نشرت نصَّ خطبة الجمعة الموافق ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٨هـ - ‏٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦م والمقالاتِ التابعةَ لها عبر منصتها الرقمية بعنوان «البيئة.. نعمة ربانية ومسئولية إنسانية»

الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد:

《ترسيخ الوعي بأن حماية البيئة مسئولية دينية وأخلاقية ومجتمعية، وأن الحفاظ عليها من الإفساد والتلوث أحد أبواب شكرِ نعمةِ الله وحفظِ الأمانة وإسعادِ الإنسان》

الخطبة الثانية: «حرمة تصوير الأفراد بدون إذن»