قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناعات شخصية.. حازم إمام عن قائمة منتخب مصر: دول رجالة حسام حسن.. وعارفهم كويس
تحروا الدقة.. نورهان ترد على مشاركة ابنها فى عمر وسلمي
ولادة مفاجئة داخل سيارة إسعاف بإمبابة.. كيف أنقذ التدريب أمًا وتوأمها؟
شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد
الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي "الشمس" و"هي" لمخالفة الأكواد
التأمين الصحي الشامل يوسع خدماته فائقة التخصص ويحقق إنجازات نوعية خلال أغسطس
إثيوبيا تشتعل.. قوات تيجراي تسيطر علي الأقليم وتشكيل تحالف لإسقاط آبي أحمد
الخبرة قبل المؤهل.. شروط وضوابط التقديم لمعلمي الحصة بالمدارس والأوراق المطلوبة
النينجا في البحر.. حسين الشحات يستمتع بإجازته خلال توقف الدوري
أسامة ربيع: قناة السويس آمنة وحركة الملاحة منتظمة والجاهزية على أعلى مستوى
شمس الخريف تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. «خريجي الأزهر» تحتفل باليوم العالمي للغة الإشارة وتعلن مبادرات جديدة لدمج الأشخاص الصم

«خريجي الأزهر» تحتفل باليوم العالمي للغة الإشارة
«خريجي الأزهر» تحتفل باليوم العالمي للغة الإشارة
محمد شحتة   -  
عدسة محمد نصر

انطلقت منذ قليل، احتفالية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، تحت شعار «إعلان حقوق الإنسان للأشخاص الصم»، وذلك بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال الإعلان عن عدد من المبادرات الجديدة والمنح التدريبية الهادفة إلى إعداد أجيال قادرة على التواصل مع الأشخاص الصم، وتعزيز جهود إدماجهم في المجتمع، بما يسهم في دعم حقوقهم وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

تعاون أكاديمية البحث العلمي والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر

وفي وقت سابق، أجرى وفد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور ممدوح معوض، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، زيارة رسمية إلى مقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حيث استقبله الدكتور محمود صديق حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بحضور عدد من قيادات المنظمة والجامعة والأكاديمية، لبحث آفاق التعاون المشترك واستعراض ما تحقق من إنجازات في إطار الشراكة الممتدة بين الجانبين منذ عام 2016.

وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور ممدوح معوض تحيات معالي الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديره للدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مؤكدًا حرص الوزارة والأكاديمية على مواصلة هذا التعاون وتطويره بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب وفد الأكاديمية عن بالغ تقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لرعايته الكريمة لهذا التعاون منذ انطلاقه، ووجّه التحية إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، متمنيًا لفضيلته التوفيق والعودة سالمًا.

واستعرض اللقاء حصاد التعاون بين الأكاديمية والمنظمة على مدار عشر سنوات، حيث موّلت الأكاديمية خمسة أعمال منجزة من سلسلة «نور» للرسوم المتحركة الصادرة عن مجلة «نور» التابعة للمنظمة، وتناولت موضوعات متنوعة شملت إسهامات علماء العرب والمسلمين، والعلوم الطبية والوقائية، والمعرفة العامة، والبيئة والاستدامة والسلام، إلى جانب التقنيات الحديثة، بما أسهم في تقديم محتوى علمي ومعرفي مبسط للأطفال والنشء باللغة العربية الفصحى وفي إطار من القيم الوسطية والمعتدلة.

وأكد الجانبان أن هذه الأعمال تمثل استثمارًا في بناء وعي الأجيال الجديدة، وقد حققت انتشارًا داخل مصر وخارجها، حيث عُرضت على عدد من الشاشات العربية، كما طلبت عدة دول عرضها، إلى جانب إصدار نسخة بلغة أجنبية.

واتفق الجانبان على الانتقال بالتعاون إلى مرحلة جديدة أكثر اتساعًا، تشمل مواصلة إنتاج المحتوى العلمي المبسط للأطفال والنشء، ودعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، وتمكين الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر وتأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع شركاء الصناعة والشركات المصرية، إلى جانب التعاون في مجالات البيئة والاستدامة وتغير المناخ.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع الإطار التنفيذي للمرحلة الجديدة من التعاون، وتحديد البرامج والمشروعات ذات الأولوية، ووضع جدول زمني للتنفيذ.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر اليوم العالمي للغة الإشارة الصم والبكم ذوي الاحتياجات الخاصة مجمع البحوث الإسلامية المجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

ترشيحاتنا

أحمد سراج نجم الأهلي السابق

الراحل أحمد سراج نجم الأهلي.. بطولة استثنائية ومسيرة ناجحة مع الناشئين

اتحاد المواي تاي

اتحاد المواي تاي يعتمد التشكيل النهائي للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية

الزمالك

الزمالك يخوض مباراتين وديتين أمام مودرن وإنبي قبل لقاء كأس عاصمة مصر

بالصور

للهيمنة على المستقبل.. حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد