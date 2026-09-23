بالأرقام.. منتخب الكويت الأكثر مشاركة في تاريخ كأس الخليج

منذ انطلاق بطولة كأس الخليج العربي عام 1970، حافظ المنتخب الكويتي على حضور مستمر في البطولة، ليصبح أكثر المنتخبات مشاركة في تاريخ المسابقة.

وخاضت الكويت النسخ المتتالية للبطولة منذ النسخة الأولى في البحرين عام 1970، وصولًا إلى «خليجي 27» التي تستضيفها السعودية في جدة عام 2026.

الكويت المنتخب الأكثر مشاركة في تاريخ كأس الخليج

وتُعد الكويت من أكثر المنتخبات ارتباطًا بتاريخ كأس الخليج، ليس فقط من حيث عدد المشاركات، ولكن أيضًا من حيث الإنجازات، بعدما تصدرت قائمة المتوجين باللقب برصيد 10 بطولات.

وبدأت الكويت رحلتها الخليجية بالتتويج بلقب النسخة الأولى عام 1970، قبل أن تواصل حضورها في مختلف مراحل البطولة، وتحقق سلسلة من الألقاب جعلتها صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس.

وتشارك الكويت في «خليجي 27» ضمن المجموعة الأولى إلى جانب السعودية والعراق وسلطنة عُمان، وتستهل مشوارها بمواجهة المنتخب السعودي في افتتاح البطولة بمدينة جدة.

وتستضيف السعودية النسخة الـ27 من البطولة خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس على اللقب.