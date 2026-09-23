سجل أبطال كأس الخليج.. الكويت في الصدارة بـ10 ألقاب

تحمل بطولة كأس الخليج العربي تاريخًا طويلًا من المنافسات بين منتخبات المنطقة، منذ انطلاق نسختها الأولى في البحرين عام 1970، والتي شهدت تتويج المنتخب الكويتي بأول لقب في تاريخ البطولة.

ويتصدر المنتخب الكويتي قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بكأس الخليج، بعدما حصد اللقب 10 مرات، في أعوام 1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010.

ويأتي المنتخب العراقي في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب، حققها أعوام 1979، 1984، 1988 و2023.

ويتقاسم منتخبا السعودية وقطر المركز الثالث برصيد 3 ألقاب لكل منهما؛ إذ توج الأخضر أعوام 1994، 2002 و2003، بينما حصد العنابي اللقب أعوام 1992، 2004 و2014.

ويملك منتخبا الإمارات وسلطنة عُمان لقبين لكل منهما، مقابل لقبين أيضًا للمنتخب البحريني، الذي يدخل «خليجي 27» بصفته حامل لقب النسخة الماضية «خليجي 26».

أما المنتخب اليمني، فلم يسبق له التتويج بالبطولة، ليظل يبحث عن لقبه الخليجي الأول.

ويأتي سجل أبطال كأس الخليج على النحو التالي:

الكويت: 10 ألقاب

العراق: 4 ألقاب

السعودية: 3 ألقاب

قطر: 3 ألقاب

الإمارات: لقبان

عُمان: لقبان

البحرين: لقبان

اليمن: دون ألقاب.