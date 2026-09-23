قمة سول و واشنطن تبحث التعاون النووى وإرساء السلام فى شبه الجزيرة الكورية

قال مستشار الأمن الوطني الكوري "وي سونغ-لاك" إن القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" استمرت 30 دقيقة و تضمنت مناقشات حول سعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، وحقوق تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، ونقل السيطرة العملياتية على القوات الكورية في زمن الحرب من واشنطن، فضلا عن التعاون في مجال بناء السفن.

وأضاف "وي" في تصريحات صحفية أن "ترامب" أعاد خلال القمة تأكيد التزامه بالحوار مع كوريا الشمالية، مضيفا أن الرئيسين رحبا بالتقدم المحرز في المشاريع الاستراتيجية الثنائية و أنهما قررا أيضا التواصل عن كثب للمساعدة في تعزيز استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، والحفاظ على الاتصال الوثيق لضمان إرساء سلام مستدام في شبه الجزيرة الكورية،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الأربعاء.

و ذكرت "يونهاب" أن القمة عقدت بعد أن أفادت التقارير بأن سول اختارت بناء محطة طاقة كبيرة تعمل بالغاز في "تكساس" كأول مشروع استثماري لها في الولايات المتحدة، في إطار حزمة استثماراتها البالغة 350 مليار دولار أمريكي التي تم الكشف عنها العام الماضي، كجزء من اتفاق أوسع بشأن ورقة حقائق مشتركة لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الكورية.