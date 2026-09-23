جامعة قناة السويس والأزهر الشريف يبحثان تنظيم ملتقى «المواطنة»

بحث الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، مع وفد من منطقة وعظ الإسماعيلية بالأزهر الشريف، الترتيبات الخاصة بتنفيذ ملتقى «المواطنة.. قراءة دينية وتطبيقات مجتمعية»، إلى جانب سلسلة من الندوات التوعوية والثقافية بالجامعة خلال العام الجامعي الجديد 2026/2027، في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والأزهر الشريف لتعزيز الوعي الديني والثقافي لدى الطلاب، وترسيخ قيم الانتماء والتسامح والمسؤولية المجتمعية.

جاء اللقاء بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة الدناصوري، مستشار النشاط الاجتماعي بالجامعة، فيما ضم وفد منطقة وعظ الإسماعيلية الشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتاوى، وفضيلة الشيخ جمال عباس مرسي، مدير إدارة الدعوة والإعلام الديني، و الشيخ عبد الرازق، بمجمع البحوث الإسلامية ومشرف القافلة الدعوية.

وتناول اللقاء الترتيبات الخاصة بالبدء في تنفيذ الملتقى والندوات التوعوية والثقافية خلال العام الجامعي الجديد، بما يسهم في نشر الوعي الوسطي السليم، وتعزيز الفهم الصحيح للقضايا الدينية والمجتمعية والوطنية، ودعم بناء شخصية الطالب الجامعي وقدرته على التعامل الواعي مع قضايا المجتمع.

وأكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور أهمية استمرار التعاون مع المؤسسات الدينية والوطنية، وتنظيم الفعاليات التي تسهم في تعزيز قيم الاعتدال والانتماء والمسؤولية، وتقديم محتوى توعوي وثقافي يدعم وعي الطلاب ويعزز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع.

ويأتي تنظيم ملتقى «المواطنة.. قراءة دينية وتطبيقات مجتمعية» ضمن مقترح لتنفيذ سلسلة من الملتقيات الفكرية بالمحافظات تحت العنوان العام «جهود مناطق الوعظ في المشاركة المجتمعية»، والتي تستهدف مناقشة القضايا الدينية والمجتمعية المرتبطة بطبيعة كل محافظة، وإبراز جهود مناطق الوعظ في خدمة المجتمع، إلى جانب وضع آليات لتطوير العمل الدعوي والتوعوي، وبناء جسور التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة.