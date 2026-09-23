الزمالك يخوض مباراتين وديتين أمام مودرن وإنبي قبل لقاء كأس عاصمة مصر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في إطار تجهيز الفريق لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وسيخوض الزمالك مبارياته الودية الأولى أمام مودرن سبورت يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر الجاري على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي.

وستكون المباراة الودية الثانية للفريق أمام إنبي يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل على ستاد بتروسبورت.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراتين الوديتين في تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة في ظل ارتباط الفريق بخوض مباريات مهمة في مسابقات الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك القادمة

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الزمالك أمام زد، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر» للموسم الجديد.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع زد يوم 8 أكتوبر المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

وأعلنت رابطة الأندية إقامة المباراة يوم الأربعاء 7 أكتوبر بدلًا من الموعد المحدد سابقًا.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، إلى جانب أندية وادي دجلة وزد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.

وتقام بطولة كأس الرابطة المصرية بمشاركة 20 ناديًا من أندية الدوري المصري الممتاز، على أن تتنافس الفرق ضمن دور المجموعات قبل استكمال منافسات البطولة.