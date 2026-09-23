هشام نصر يكشف خطة إنقاذ الزمالك ماليًا: شركة الكرة والأبلكيشن وشراكات جديدة

تحدث هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن عدد من الملفات التي تشغل جماهير القلعة البيضاء، وفي مقدمتها أسباب ظهوره الإعلامي، وعلاقته بجماهير النادي، إلى جانب تفاصيل الأزمة المالية وملف إنشاء شركة الكرة.

وقال هشام نصر، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة MBC مصر 2، إنه يحرص على الظهور الإعلامي عندما تزداد التساؤلات لدى الجماهير، مؤكدًا أن من حق المشجعين الحصول على إجابات واضحة بشأن الملفات المختلفة.

وأوضح: "لما حجم التساؤلات يزيد، الجماهير بتكون عاوزة حد يصارحهم ويجاوب على الأسئلة، وبحب أواجه وأكاشف، إحنا مش بنتخانق، جايين نخدمهم، ولازم نرد، ومن حقهم النقد طالما في إطار الاحترام".

هشام نصر عن أخطاء مجلس إدارة الزمالك

وتحدث نائب رئيس الزمالك عن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة، مؤكدًا أن الخطأ وارد، وأنه يعترف بوجود أخطاء ويتعلم منها.

وقال: "مفيش بشر ما بيخطئوش، هل تتوفر لك كل حاجة ولا في أمور جعلتك تاخد القرارات الخاطئة؟ وبعترف دايمًا إن في أخطاء وبنتعلم منها".

تعليق على هجوم جماهير الزمالك

وتطرق هشام نصر إلى الهجوم الذي تعرض له من بعض جماهير الزمالك في المدرجات، مؤكدًا أنه شعر بالحزن، خاصة أنه كان يمر بوعكة صحية خلال الشهرين الماضيين.

وقال: "زعلت لأن من التوقيت ده، أنا من شهرين في وعكة صحية شديدة، وأعتقد الكل كتب إني تعبان، والموضوع أخد شهرين، وفي وسط ده أنت تتشتم لوحدك في ماتش أنت كسبان".

وشدد على أنه لا يعادي جماهير الزمالك، مؤكدًا تقديره لما قدمته الجماهير للفريق خلال الموسم الماضي.

وأضاف: "لا، أعادي الجمهور؟ هما على راسنا، والناس كلها عارفة اللي عمله الجمهور الموسم اللي فات، ولهم كل الشكر".

وأشار إلى أنه كان يتمنى من الجماهير أن تتفهم ظروفه الصحية، قائلًا: "أنا استغربت، ولما كتبت شكرًا تخيلت هيتقال سلامتك ومحتاجينك".

كما دعا الجماهير إلى الاستماع إلى جميع الأطراف قبل تكوين موقف بشأن أي ملف، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح للحوار.

وقال: "لما ييجي لك موضوع ما تبنيش القرار من ناحية واحدة، مكتبي مفتوح لأي حد، وبتحاور وأقعد مع أي حد له استفسار طالما في إطار الاحترام، وهم محترمين، ولكن ما تسمعش من طرف واحد".

هشام نصر: شركة الكرة ليست لبيع الزمالك

وانتقل نائب رئيس الزمالك إلى ملف شركة الكرة، مؤكدًا أن الهدف منها التعامل مع الأعباء المالية لفريق كرة القدم وتحقيق الاستدامة المالية، وليس بيع النادي.

وأوضح أن فريق الكرة يستنزف جزءًا كبيرًا من موارد الزمالك، قائلًا: "فريق الكرة بيصرف مليار جنيه ومدخلاته 500 مليون جنيه، فعندك خسارة 500 مليون، فكل إمكانيات الزمالك بتروح لفريق الكرة".

وأضاف أن شركة الكرة ستتولى مسؤولية فريق كرة القدم، بما يسمح بتوجيه باقي موارد النادي إلى الألعاب الأخرى والنادي الاجتماعي.

وقال: "شركة الكرة هتتولى الفريق، فباقي الموارد تتصرف على ألعاب الصالات والنادي".

وأكد أن الزمالك يعمل على تقييم شركة الكرة بصورة دقيقة قبل تحديد نسب الشراكة، مشيرًا إلى أن التقييم يجب أن يتم عن طريق شركات متخصصة ويُعرض على الجهة الإدارية.

وأوضح: "لازم رقم 1 يبقى عندي تقييم لشركة الكرة، مش أصول، أمور تعاقدية تنحصر في اللاعبين والبث واسم الزمالك".

وتابع: "لازم أقيم شركة الكرة عن طريق شركات، وتُعرض على الجهة الإدارية، لأننا نادي دولة، ولازم أعمل التقييم صح وأحدد النسب بما يحافظ على الزمالك".

3 جهات تتفاوض على شركة الكرة

وكشف هشام نصر عن وجود مشاورات مع 3 جهات بشأن شركة الكرة، موضحًا أن الوصول إلى اتفاق يحصل بموجبه المستثمر على 49% سيكون أمرًا مرحبًا به، لكنه أشار إلى صعوبة ذلك في ظل رغبة المستثمرين في الحصول على نسبة تمنحهم حق الإدارة.

وقال: "إحنا بنتشاور مع 3 جهات للتفاوض، لو قبلوا 49% شكرًا، اتفضل، يارب يحصل، بس صعب يحصل؛ لأننا من سنة بنبحث والوضع مش أحسن حاجة".

وأضاف: "أي حد بييجي يقول: أنا هدير وعاوز 51%، اللي شايف المشاكل بيقول لازم أدير".

وأكد أن النادي يعمل على وضع شروط تحافظ على حقوق الزمالك، خاصة فيما يتعلق بإمكانية انتقال أسهم المستثمر إلى جهة منافسة.

وقال: "إحنا بنجهز ملف علشان لما أقعد مع مستثمر، الناس قلقانة إن اللي هيدخل هيبيع الأسهم لنادي منافس ليك".

هشام نصر: مفيش بيع غصب عننا

ونفى نائب رئيس الزمالك أن يكون الهدف من إنشاء شركة الكرة بيع النادي، موضحًا أن التصور السابق كان يتضمن مشاركة المستثمر ورجال أعمال زملكاوية إلى جانب النادي.

وقال: "في ناس قالت هتبيعوا النادي ومعرفش إيه.. أنت عارف إن المستثمر كان هياخد نسبة 30 أو 40%، ونسبة تانية 20% ياخدها رجال أعمال زملكاوية جدًا، والزمالك 40%".

وأضاف: "يعني أنت برجال الأعمال الزملكاوية الأغلبية"، مشددًا على أن أي شراكة لن تعني بيع الزمالك.

وقال: "مفيش بيع غصب عننا هيحصل".

عرض شركة الكرة يصل إلى 5 مليارات جنيه

وكشف هشام نصر عن تفاصيل أحد العروض المطروحة، موضحًا أن مدة الشراكة المقترحة تصل إلى 10 سنوات، مع تحمل المستثمر الفارق بين مصروفات وإيرادات فريق كرة القدم.

وأشار إلى أن المستثمر كان يرغب في مدة 5 سنوات، بينما تمسك الزمالك بـ10 سنوات، موضحًا أن تحمل فارق يصل إلى 500 مليون جنيه سنويًا لمدة 10 سنوات يعني 5 مليارات جنيه، بخلاف مبلغ إضافي يبلغ 1.8 مليار جنيه، وفقًا لتصريحاته.

وقال: "العرض الموجود ده لمدة 10 سنوات، المستثمر هيتحمل فرق المصروفات والإيرادات لفريق الكرة".

وأضاف: "هو كان عاوز 5 وإحنا 10 سنين، ولو 10 سنين تحمل الفرق 500 مليون، هيبقى 5 مليار، غير المبلغ المليار و800 مليون، فرقم كبير جدًا".

وأكد أن الزمالك سيشارك في الأرباح وفقًا لنسبة مساهمته، موضحًا أن الهدف من الشراكة هو تخفيف الأعباء المالية عن النادي وتحقيق استدامة مالية لفريق الكرة.

الأبلكيشن ومواجهة الأزمات المالية

وتحدث نائب رئيس الزمالك عن الشراكات الأخرى التي يعمل عليها النادي، ومن بينها التطبيق الإلكتروني، مشيرًا إلى أن إحدى الشراكات ساهمت في توفير موارد يمكن استخدامها في مواجهة القضايا والأزمات المالية.

وقال: "إحدى الشراكات، الأبلكيشن له نسبة، أول سنة ما ياخدش الفلوس، الزمالك ياخدها، وجمعوا فلوس للقضايا، بيعملوا كده علشان الزمالك ينجح".

وأكد هشام نصر أن ملف شركة الكرة يأتي ضمن مجموعة من الحلول التي تسعى إدارة الزمالك من خلالها إلى معالجة الأزمة المالية، وليس بمعزل عن بقية الإجراءات التي يتم تنفيذها داخل النادي.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء شركة الكرة، معتبرًا أن فصل حسابات فريق كرة القدم عن باقي أنشطة النادي سيساعد في توجيه الموارد بصورة مختلفة، خاصة أن الفريق يمثل الجزء الأكبر من الإنفاق، وفقًا للأرقام التي أعلنها.