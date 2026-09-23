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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

جوارديولا وصلاح
جوارديولا وصلاح
محمد بدران

تحدّث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لفريق مانشستر سيتي، عن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول السابق وطرابزون الحالي، مشيدًا بالمستويات التي قدمها اللاعب خلال السنوات الماضية، ومؤكدًا أنه كان يتمنى العمل معه في صفوف الفريق السماوي.

وقال جوارديولا في تصريحات تلفزيونية عن محمد صلاح: «هناك دائمًا شيء مميز ونادر عند الحديث عنه، إنه اللاعب الذي كنت أتمنى أن يلعب معي في مانشستر سيتي على مر السنين».

جوارديولا وصلاح 

وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي: «أعلم أننا كنا سنفوز بمزيد من الألقاب الأوروبية لو كان ذلك ممكنًا في ذلك الوقت».

وتأتي تصريحات جوارديولا لتسلط الضوء على المكانة التي يحظى بها محمد صلاح بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بعدما أصبح أحد العناصر البارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الماضية، وقدم مستويات لافتة مع ليفربول.

ويواصل محمد صلاح تسجيل أرقام مميزة مع ليفربول، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي، بفضل مساهماته التهديفية وصناعته للأهداف وحضوره المستمر في المنافسات المحلية والقارية.

جوارديولا محمد صلاح مان سيتي الدوري الإنجليزي

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