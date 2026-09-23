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أسعار العيش السياحي والفينو.. شعبة المخابز تكشف حقيقة الزيادة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار العيش السياحي والفينو.. شعبة المخابز تكشف حقيقة الزيادة

الفينو
الفينو

رغم ارتفاع أسعار الدقيق خلال الفترة الماضية، لا تزال أسعار العيش السياحي والفينو مستقرة دون زيادات جديدة، وفقًا لما أكده خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، الذي أوضح الأسعار والأوزان المطبقة حاليًا، محذرًا أصحاب المخابز من مخالفة التوجيهات المنظمة لبيع المخبوزات.

لا زيادة في أسعار الفينو والعيش السياحي

 

قال خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار العيش السياحي والفينو لم تشهد أي زيادة حتى الآن، نافيًا حدوث زيادة جديدة في الأسعار خلال الوقت الحالي.

فينو
الفينو

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المخابز لا تزال ملتزمة بالتوجيه الوزاري رقم 6 لسنة 2024، الذي ينظم أسعار وأوزان منتجات المخابز السياحية والإفرنجية.

أسعار الفينو الحالية

 

وأشار فكري إلى أن التوجيه الوزاري حدد أسعار الفينو وفقًا للوزن، لتكون كالتالي:

50 جرامًا: جنيهين للرغيف.
40 جرامًا: جنيه ونصف الجنيه.
30 جرامًا: جنيه واحد.
أسعار الخبز السياحي

فينو
الفينو

وأوضح رئيس شعبة المخابز أن أسعار الخبز السياحي جاءت وفق الأوزان المحددة في التوجيه الوزاري، كالتالي:

80 جرامًا: جنيهين للرغيف.
60 جرامًا: جنيه ونصف الجنيه.
40 جرامًا: جنيه واحد.

وناشد فكري أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية بضرورة الالتزام بالتوجيه الوزاري، لتجنب تحرير مخالفات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة وفقًا للقانون.

ارتفاع سعر طن الدقيق 4 آلاف جنيه

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أوضح خالد فكري أن أسعار الدقيق ارتفعت منذ 14 يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن سعر الطن الذي كان يبلغ نحو 17 ألف جنيه وصل حاليًا إلى حوالي 21 ألف جنيه، مع تفاوت الزيادة من نوع إلى آخر.

ولفت إلى أن الزيادة في بعض أنواع الدقيق وصلت إلى نحو 4200 أو 4250 جنيهًا للطن، موضحًا أن متوسط الزيادة يمكن احتسابه في حدود 4000 جنيه للطن.

200 جنيه زيادة في الشيكارة

 

وأوضح رئيس شعبة المخابز أن طن الدقيق يضم 20 شيكارة، وبالتالي فإن الزيادة التي تقترب من 4000 جنيه للطن تعني زيادة تقدر بنحو 200 جنيه في سعر الشيكارة الواحدة مقارنة بالسابق.

وأكد أن ارتفاع أسعار الدقيق ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج المخبوزات، في الوقت الذي لا تزال فيه أسعار الفينو والخبز السياحي ملتزمة بالأسعار المحددة وفق التوجيه الوزاري.

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