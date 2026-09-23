تأجيل مُحاكمة نقاش مُتهم بالتسبّب في وفاة سجين داخل حجز الخليفة لـ 20 أكتوبر

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة نقاش متهم بالتسبب في وفاة سجين داخل حجز قسم شرطة الخليفة، إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل، لحضور المتهم من محبسه.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق وممدوح شلبي، وأمانة سر محمد هلال.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم «أشرف. ف»، نقاش، تعدى على المجني عليه «محمود. م» عمدًا، من دون سبق إصرار أو ترصد، بعدما أمسك به وطرحه أرضًا ودفعه في اتجاه الحائط عدة مرات.

ووفقًا لأمر الإحالة، لم يكن المتهم يقصد قتل المجني عليه، إلا أن الاعتداء أسفر عن إصاباته التي أودت بحياته، بحسب ما ورد في تقرير الصفة التشريحية.

وأوضحت التحقيقات، وفقًا لما توصلت إليه تحريات المباحث، أن المجني عليه كان محجوزًا رفقة المتهم داخل حجز قسم شرطة الخليفة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه حال إصابة المجني عليه بحالة من الهياج، تعدى عليه المتهم بالضرب، فأمسك به ودفعه عدة مرات، ما أدى إلى ارتطامه بالحائط والأرض، وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي لحقت بجثمان المجني عليه جائزة الحدوث وفقًا للتصور الوارد بالتحقيقات، وأقوال الشهود، والمقطع المرئي المرفق بالأوراق.

وأشار التقرير إلى أن أفعال التعدي من شأنها أن تؤدي إلى حالة من الانفعال النفسي والمجهود البدني، بما يزيد العبء على القلب والرئتين، اللذين كانا يعانيان من اعتلالات سابقة.

وخلص التقرير إلى أن ذلك أسهم في حدوث الوفاة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.