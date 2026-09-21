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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استدرجها ثم خنقها.. تفاصيل صادمة بعد العثور على جثة طفلة بالبحيرة

جريمة قتل بالبحيرة
جريمة قتل بالبحيرة
ساندي رضا

في واقعة مأساوية هزت قرية الكفاح التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة داخل إحدى الترع، قبل أن تنجح جهود رجال المباحث في تحديد مرتكبة الواقعة وضبطها.

البداية.. بلاغ بالعثور على جثة طفلة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد رسلان، مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفلة تدعى «سمر» داخل إحدى الترع بنطاق قرية الكفاح.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل جثمان الطفلة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

فريق بحث لكشف لغز الجريمة

وبعد تلقي البلاغ، جرى تشكيل فريق بحث جنائي بتوجيهات اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وضم فريق البحث العقيد عبده خطاب، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد ترابيس، رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، حيث بدأ الفريق في فحص علاقات الطفلة والمحيطين بها، وتتبع خيوط الواقعة.

خيط صغير كشف الحقيقة

ومع تكثيف التحريات، توصل رجال المباحث إلى وجود شبهة جنائية وراء وفاة الطفلة، وكشفت التحريات أن زوجة نجل خال المجني عليها تقف وراء ارتكاب الواقعة.

وبحسب التحريات، استدرجت المتهمة الطفلة، ثم قامت بخنقها، وبعد ذلك تخلصت من جثمانها بإلقائه داخل إحدى الترع، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

الدافع.. قرط ذهبي

وأظهرت التحريات أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة كان سرقة القرط الذهبي الذي كانت ترتديه الطفلة، حيث استولت المتهمة عليه عقب ارتكاب الواقعة.

ضبط المتهمة واعترافات أمام المباحث

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة، تمكن رجال مباحث مركز شرطة أبو المطامير من ضبط المتهمة.

وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن القرط الذهبي الذي استولت عليه.

النيابة تتولى التحقيق

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على كافة تفاصيل وملابسات الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.

وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها لكشف جميع تفاصيل الواقعة، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.

البحيرة العثور على جثة طفلة أبو المطامير

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