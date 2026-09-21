3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم

أفاد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، بارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة آخرين جراء استمرار الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النيران المكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأوضح جبر أن القصف المدفعي العنيف على المحافظة الوسطى أسفر عن استشهاد مواطنة في المناطق الشرقية لدير البلح، وإصابة عدد من المواطنين إثر استهداف منزل بمخيم البريج، بالتزامن مع استشهاد طفل واصابة آخرين نتيجة إطلاق نار مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة "المواطن" غربي خان يونس ورفح.

وأضاف مراسلنا أن الزوارق الحربية الإسرائيلية استهدفت شواطئ غزه ومخيم الشاطئ ونيران رشاشاتها صوب الصيادين الفلسطينيين، مانعةً إياهم من ممارسة عملهم، وسط قصف عشوائي متواصل يطال مختلف مناطق القطاع الشمالية والجنوبية.