الزمالك يحسم 3 ملفات مهمة.. مفاجأة بشأن أموال بيزيرا وموعد صرف المستحقات

شهد نادي الزمالك خلال الساعات الماضية اجتماعا لمجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالقلعة البيضاء وعلى رأسها أوضاع فريق الكرة ومستحقات اللاعبين إلى جانب آخر التطورات الخاصة بالدفعة الأولى من صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي الإماراتي بالإضافة إلى ملف المدير الرياضي الجديد.

جاء الاجتماع في توقيت يسعى خلاله مجلس الإدارة إلى ترتيب أوضاع فريق الكرة والعمل على توفير الاستقرار المالي والإداري خاصة مع وجود مستحقات متأخرة للاعبين بالتزامن مع وصول الدفعة الأولى من صفقة بيزيرا، التي تمثل موردا ماليا مهما للنادي خلال الفترة الحالية.

الزمالك يوجه دفعة بيزيرا لفريق الكرة

قرر مجلس إدارة الزمالك توجيه قيمة الدفعة الأولى من صفقة انتقال خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي الإماراتي لصالح فريق الكرة على أن يتم تخصيص جزء من هذه الأموال لسداد جانب من مستحقات اللاعبين المتأخرة واستغلال العائد المالي من الصفقة في دعم الفريق الأول والعمل على إنهاء جزء من الملفات المالية العالقة، بما يساعد على توفير حالة من الاستقرار داخل غرفة ملابس الفريق.

موعد صرف مستحقات لاعبي الزمالك

وحدد مجلس إدارة الزمالك موعدا مبدئيا لصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة، حيث استقر المجلس على بدء إجراءات السداد فور وصول قيمة القسط الأول من صفقة خوان بيزيرا.

ومن المنتظر أن يتم صرف جزء من المستحقات في موعد أقصاه مطلع الأسبوع المقبل، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس الإدارة.

ويأمل مسئولو الزمالك أن تساهم هذه الخطوة في إنهاء جانب من أزمة المستحقات المتأخرة، خاصة في ظل أهمية الحفاظ على حالة التركيز والاستقرار داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

حسام الزناتي يقترب من منصب المدير الرياضي

وشهد اجتماع مجلس إدارة الزمالك مناقشة ملف المدير الرياضي الجديد حيث اتجه المجلس إلى تعيين حسام الزناتي في هذا المنصب خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة أخيرة مع الزناتي خلال الأيام المقبلة من أجل الاتفاق على التفاصيل النهائية المتعلقة بالمهمة وتحديد الاختصاصات والصلاحيات الخاصة بمنصب المدير الرياضي، قبل الإعلان الرسمي عن القرار.

ويعمل مجلس الزمالك على استكمال الهيكلة الإدارية لقطاع كرة القدم بالتزامن مع التحركات الخاصة بالفريق الأول في إطار خطة تهدف إلى تنظيم العمل داخل قطاع الكرة وتحديد مهام المسؤولين عن إدارة الملف الرياضي.