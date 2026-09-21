باكستان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقات تنمية بقيمة 65 مليون يورو

وقعت باكستان والاتحاد الأوروبي اتفاقيات بقيمة 65 مليون يورو لإطلاق ثلاثة برامج تنمية كبرى في باكستان تهدف لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوصيل الطاقة والاستدامة البيئية، وتحسين بيئة الاستثمار وحكم القانون.

وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية - في نشرتها الإنجليزية اليوم / الاثنين / - أن وزير الاقتصاد الباكستاني محمد كريم وسفيرة الاتحاد الأوروبي بباكستان رينا كيونكا وقعا الاتفاقات التي تعد مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيرة إلى أن البرامج ستساعد على تحسين مناخ الاستثمار في إسلام آباد، وتعزيز حكم القانون وخلق بيئة داعمة للأنشطة التجارية، إلى جانب دعم وصول الطاقة إلى المناطق الريفية وتعزيز آليات حل النزاعات التجارية.

وأعرب الوزير الباكستاني عن تقدير الحكومة الكبير للدعم والشراكة المستمرين من جانب الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه البرامج تتماشى مع الهدف الوطني الباكستاني المتمثل في زيادة الاستثمار الأجنبي، كما ستساهم في تحسين فرص الوصول على الكهرباء في المناطق الريفية وكذلك في تسوية النزاعات التجارية.

من جانبها، صرحت سفيرة الاتحاد الأوروبي بأن هذه الاتفاقيات تعكس التزاما بدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار في باكستان.